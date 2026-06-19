Pato Merlín es nombrado embajador oficial de la Ciudad de México en el Mundial 2026

Lo que comenzó como una curiosa imagen entre aficionados terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más entrañables del Mundial 2026. El famoso Pato Merlín, que se hizo viral por recorrer las calles de la capital con la camiseta de la Selección Mexicana, fue nombrado embajador oficial de la Ciudad de México como sede de la Copa del Mundo.

El anuncio fue realizado por la organización de la Host City Ciudad de México, que destacó la historia del ave y el cariño que ha despertado entre miles de aficionados durante la fiesta mundialista. A través de redes sociales, los organizadores señalaron que Merlín representa valores como la unión, el esfuerzo y el orgullo de la capital mexicana.

La popularidad del Pato Merlín explotó tras el partido inaugural de México frente a Sudáfrica. Las imágenes del ave caminando por Paseo de la Reforma con la playera verde del Tricolor y usando calzado llamaron la atención de los aficionados, quienes rápidamente lo adoptaron como una especie de mascota no oficial del torneo.

El pato Merlín llegó como un regalo y hoy ya es parte de algo mucho más grande. 🦆⚽



En esta #FIFAWorldCup, Merlín se convierte en embajador oficial de nuestra Host City Ciudad de México, llevando con orgullo una historia de amor, esfuerzo y unión muy mexicana.



Porque el alma… pic.twitter.com/4ivZm78gEc — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 19, 2026

Desde entonces, Merlín se convirtió en una de las figuras más fotografiadas por turistas y seguidores del futbol. Su presencia en diferentes puntos de la ciudad generó miles de interacciones en redes sociales y lo transformó en uno de los personajes más reconocidos alrededor de la experiencia mundialista en la capital.

Detrás de la historia viral existe también un relato familiar. La dueña del pato explicó que Merlín llegó a su hogar hace aproximadamente dos años como un regalo inesperado de una clienta. Lo que parecía una simple mascota terminó convirtiéndose en un fenómeno que hoy trasciende las redes sociales.

Ahora, con el nombramiento como embajador oficial, el simpático pato suma un nuevo capítulo a su historia y se consolida como uno de los personajes más queridos de la Ciudad de México durante el Mundial 2026, una distinción que refleja el impacto que ha tenido entre aficionados nacionales y extranjeros.