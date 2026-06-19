Surge "Juanita", una patita con todo el espíritu mundialista: VIDEO

Durante los últimos días, hemos vivido la fiebre mundialista con el patito “Merlín”, quien ya fue nombrado por la FIFA como embajador, luego de ser tendencia en todas las redes sociales por su peculiar estilo. Sin embargo, ahora ha surgido la que podría ser su pareja ideal, nos referimos a “Juanita” una pata con gran personalidad.

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En las calles del Centro Histórico fue donde fue vista "Juanita", quien acudió al Fan Fest para celebrar la victoria de México frente a Corea del Sur, la pequeña patita iba vestida con un traje tradicional de nuestro país.

Surge en redes sociales “Juanita” la pata mundialista

Esta nueva patita causó gran revuelo en redes sociales, pues algunos han hecho algunos memes de manera romántica, mientras que otros han asegurado que es una copia barata, asegurando que el original es “Merlín”.

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Recordemos que, “Merlín”cautivó las redes sociales, convirtiéndose en el pato favorito de todos, incluso se volvió el embajador FIFA durante el Fan Fest del Zócalo.

Sin embargo, lo más importante es que los mexicanos están disfrutando del Mundial 2026 y de los triunfos de la Selección Mexicana con el estilo único que nos caracteriza ante el mundo.

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