Merlín conquista el Mundial 2026 y ahora visitará a la presidenta Claudia Sheinbaum en La Mañanera

La fiebre del Mundial 2026 no solo ha convertido en protagonistas a futbolistas y selecciones. Uno de los personajes más populares de la justa deportiva es Merlín, el pato que se volvió viral por acompañar a la afición mexicana con su camiseta del Tricolor, al grado de captar la atención de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante una de sus intervenciones públicas, la mandataria adelantó que buscará invitar a la señora Karla, responsable del cuidado del ave, para que acuda junto con Merlín a La Mañanera del Pueblo, espacio en el que podría presentarse uno de los fenómenos más curiosos del torneo.

La popularidad del simpático pato creció después de que en redes sociales comenzaran a circular videos e imágenes donde aparece portando la playera de la Selección Mexicana, participando en festejos y conviviendo con aficionados durante los primeros días de la Copa del Mundo 2026.

"Merlín":

Porque Sheinbaum informó que invitará al Pato Merlín a la Mañanera pic.twitter.com/8xvoFouyys — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 19, 2026

Las publicaciones rápidamente acumularon miles de reproducciones y comentarios, convirtiendo a Merlín en una de las figuras más queridas entre los seguidores del futbol, quienes lo adoptaron como una especie de amuleto durante el paso del combinado nacional por el torneo.

Mientras la Selección Mexicana continúa su camino en la Copa del Mundo, Merlín sigue acumulando seguidores y ahora podría protagonizar uno de los encuentros más inesperados del torneo: una aparición junto a Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.