Curazao hace historia en el Mundial 2026 y rescata empate ante Ecuador

La selección de Curazao escribió una página histórica en su debut mundialista al rescatar un empate sin goles frente a Ecuador en la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026, resultado que le permitió sumar el primer punto de su historia en una Copa del Mundo

Tras la dura derrota sufrida ante Alemania en su presentación, el conjunto caribeño mostró una versión completamente distinta en el estadio de Kansas City. Con orden defensivo, disciplina táctica y una actuación sobresaliente de su arquero, logró contener a una selección ecuatoriana que llegaba obligada a ganar.

Desde los primeros minutos, Ecuador tomó el control del partido y generó las oportunidades más claras. Sin embargo, el guardameta Eloy Room se convirtió en la gran figura de la noche al evitar la caída de su marco en varias ocasiones, incluyendo un mano a mano frente a Enner Valencia que pudo cambiar el rumbo del encuentro.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece insistieron durante gran parte del compromiso con llegadas de Valencia, Gonzalo Plata, Pervis Estupiñán y John Yeboah, pero nunca encontraron la fórmula para romper el sólido bloque defensivo planteado por el técnico neerlandés Dick Advocaat.

Mientras Ecuador acumulaba posesión y oportunidades, Curazao apostó por resistir y mantener el orden en cada sector del campo. La estrategia funcionó y permitió que el equipo caribeño celebrara un resultado histórico ante uno de los rivales más fuertes del grupo.

El empate complica las aspiraciones de ambos conjuntos en el Grupo E, especialmente porque en la última jornada deberán afrontar compromisos de alta exigencia. Ecuador tendrá que medirse ante la poderosa Alemania, mientras que Curazao enfrentará a Costa de Marfil en busca de una clasificación que todavía parece lejana, pero no imposible.

Con este resultado, la selección curazoleña deja atrás la goleada sufrida en su debut y suma un punto que ya forma parte de los momentos más importantes de su historia futbolística. Ecuador, en cambio, deberá reaccionar rápidamente si quiere mantenerse con vida en la lucha por un lugar en los dieciseisavos de final.