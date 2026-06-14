Alemania golea sin piedad 7-1 ante valiente Curazao en debut mundialista

El futbol total de Alemania arremetió sin piedad y goleó 7-1 a una Curazao que pagó carísimo el atrevimiento de querer complicar la vida a la tetracampeona, en la apertura del Grupo E de la Copa del Mundo.

Los dirigidos por Julian Nagelsmann comenzaron a sumar con goles de Félix Nmecha (6'), Nico Schlotterberck (38') y el primero de Kai Havertz, de penal, (45+5).

Tras la pausa se sumaron a la fiesta Jamal Musiala (47'), Nathaniel Brown (68'), Deniz Undav (78') y cerró la demostración con una definición magistral Kai Havertz (88').

Curazao, por su parte, logró un gol en el primer Mundial de su historia, con un disparo de Liviano Comenencia a los 21', sorprendiendo a sus rivales y enloqueciendo a las cuatro mil camisetas azules que llegaron hasta el Houston Stadium de Texas, para apoyar a la Blue Wave.

"Fue interesante ver cómo iba a reaccionar el equipo a eso porque, por supuesto, tenemos en mente los dos últimos torneos", admitió el seleccionador Julian Nagelsmann.

El técnico consideró que Alemania mostró "paciencia" y jugó con "la intensidad adecuada", además de ofrecer una actuación que invita al optimismo de cara al resto del torneo.

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Die Mannschaft fue de menos a más, pero sin dejar de presionar desde el inicio a un equipo impetuoso e irreverente.

Impuso su jerarquía ofensiva, la técnica individual de sus estrellas y resolvió el juego con autoridad; sin embargo, dejó algunas dudas defensivas frente a una Curazao que hizo historia.

Los caribeños, que habían prometido complicaciones para su rival, lo entregaron todo. Sus defensas pusieron el cuerpo ante los disparos implacables de Alemania y la desafiaron durante la primera media hora. Pero no les alcanzó en el igual a igual.

Un duelo aparte tuvieron el entrenador más joven de la Copa, Julian Nagelsmann, de 38 años, contra el veterano Dick Advocaat, de 78 años,el de mayor edad en un Mundial, y quien se había emocionado hasta las lágrimas al inicio del juego.

Gol histórico de Comenencia

La llegada temprana de un gol de Alemania hizo predecir la goleada, pero lo que no se esperaba era que Curazao inflara tan rápido las redes del laureado portero Manuel Neuer, que no tuvo mucho trabajo.

Alemania empezó cautelosa, pero sin dejar de presionar a un rival impetuoso e irreverente. Sus ataques iniciales eran contenidos por Sontje Hansen, que entregaba la vida, mientras empezaban los intentos individuales de Juninho Bacuna, hermano del capitán Leandro Bacuna.

No perdonaron sus errores defensivos. Así llegó el primer tanto de Felix Nmecha tras recibir un pase de Florian Wirtz desde la zona de penal.

Sin embargo, defensivamente tal vez no comenzaron como el DT Nagelsmann esperaba. Curazao encontró espacios para contraatacar y logró empatar transitoria y tempranamente 1-1 mediante Livano Comenencia, autor del primer gol mundialista en la historia de este equipo caribeño.

Durante algunos pasajes del primer tiempo, Alemania se vio algo vulnerable cuando perdió el balón en transición, pero aparentemente fue solo un susto.

Dosis de realidad

En ataque Alemania mostró fluidez y el talento que toda la afición esperaba. La conexión entre Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz desequilibró constantemente.

La férrea resistencia curazoleña acabo haciendo agua antes del descanso, al encajar el tanto de cabeza de Schlotterbeck y el penal anotado por Havertz.

Al volver, los curazoleños aún sonreían, pero no entraron completamente conectados con el juego y Musiala abrió un carrusel de goles a los que se sumaron Brown, Undaz y otra vez Havertz.

Pese a la derrota, los hinchas de Curazao, que habían bailado hasta las lágrimas al ritmo de Mamá Wa', el himno viral de la selección, arroparon a sus mártires del gramado.

"No es una vergüenza contra un equipo como ése. Ese equipo vale 850 millones y Curazao, 25", resumió en conferencia de prensa el veterano técnico neerlandés Dick Advocaat, DT de Curazao.

Alemania deberá confirmar su capacidad ofensiva ante una no tan fácil Costa de Marfil en Toronto, mientras que Curazao se medirá con Ecuador en Kansas, ambos el 20 de junio.