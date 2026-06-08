México vs. Sudáfrica ya tiene árbitro: esta es la lista completa de centrales para la J1 del Mundial 2026

La cuenta regresiva para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa y ya quedó definido quién será el encargado de dirigir el primer encuentro del torneo. La FIFA anunció que el brasileño Wilton Sampaio impartirá justicia en el duelo inaugural entre México y Sudáfrica, programado para este jueves en el Estadio Ciudad de México.

La designación coloca a uno de los árbitros más reconocidos del continente sudamericano al frente de un compromiso que será seguido por millones de aficionados alrededor del mundo y que marcará el inicio oficial de la máxima fiesta del futbol.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 1, 2, 3 and 4 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 8, 2026

Un árbitro con experiencia mundialista

A sus 44 años, Wilton Sampaio llega al Mundial con una amplia trayectoria internacional que supera los 600 partidos dirigidos entre competencias nacionales e internacionales. El brasileño ya tuvo participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde estuvo presente en cuatro encuentros, incluido el duelo de cuartos de final entre Inglaterra y Francia.

Además, ha sido un habitual en torneos como la Copa América, las Eliminatorias de Conmebol y la Copa Libertadores, consolidándose como uno de los silbantes más experimentados del futbol sudamericano.

Así estará conformado el cuerpo arbitral

Para el encuentro entre México y Sudáfrica, Sampaio contará con el apoyo de sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia como asistentes de línea.

El paraguayo Juan Gabriel Benítez fungirá como cuarto árbitro, mientras que la cabina del VAR estará encabezada por el colombiano Nicolás Gallo. También participarán el chileno Juan Lara y el francés Jérôme Brisard como parte del equipo de videoarbitraje.

Los antecedentes de México con árbitros brasileños en Mundiales

Curiosamente, esta será apenas la tercera ocasión en la historia que un árbitro brasileño dirige un partido de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo.

El primer antecedente ocurrió en el Mundial de 1986, cuando Romualdo Arppi estuvo al frente del histórico triunfo del Tri sobre Bulgaria en los octavos de final disputados en el Estadio Azteca, recordado por el espectacular gol de tijera de Manuel Negrete.

La segunda ocasión se registró en Corea-Japón 2002, cuando Carlos Simón arbitró el empate 1-1 entre México e Italia, partido en el que Jared Borgetti anotó uno de los goles más emblemáticos en la historia del Tricolor en los Mundiales.

Brasil aporta tres árbitros centrales al Mundial

La presencia de Sampaio también refleja el peso del arbitraje brasileño en la justa mundialista. Brasil es el único país que contará con tres árbitros centrales dentro de la lista oficial de la FIFA para el torneo, gracias a las designaciones de Wilton Sampaio, Ramón Abatti y Raphael Claus.

Con el nombramiento confirmado, todo está listo para que el silbante brasileño tenga la responsabilidad de dirigir el encuentro que abrirá el Mundial 2026, en un estadio repleto y con la presión de inaugurar el torneo más importante del futbol internacional.