Kanasín pone freno a las motos ruidosas: habrá multas por escapes modificados

El Ayuntamiento de Kanasín anunció el reforzamiento de los operativos de vigilancia en distintos puntos del municipio para detectar y sancionar a motociclistas que transiten con escapes o mofles modificados que generen ruido excesivo, así como a mototaxistas que conduzcan sin casco de protección.

Noticia Destacada Yucatán podría perder 13 guarderías del IMSS; advierten impacto para familias trabajadoras

El alcalde Edwin Bojórquez Ramírez informó que comenzarán a multar a conductores que incumplan con estas disposiciones, como parte de las acciones para prevenir accidentes y fortalecer la seguridad vial.

Uno de los principales objetivos será combatir el uso de mofles o escapes modificados, porque el ruido que generan es una forma de contaminación auditiva que afecta a vecinos en las noches y puede alterar el descanso de las familias.

Noticia Destacada Acusan al Alcalde de Espita por cerrar el campo de béisbol del municipio para montar a caballo

Además, las autoridades pondrán especial atención en los mototaxistas que circulen sin el equipo de protección obligatorio, al considerar que el uso del casco es una medida fundamental para reducir el riesgo de lesiones graves en caso de accidente.