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Kanasín pone freno a las motos ruidosas: habrá multas por escapes modificados

Kanasín reforzará operativos contra motos con escapes modificados y mototaxis sin casco.

Por Redacción Por Esto!

12 de ago de 2026

1 min

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Ayuntamiento de Kanasín anuncia multas por ruido excesivo y falta de casco
Ayuntamiento de Kanasín anuncia multas por ruido excesivo y falta de casco / Especial

El Ayuntamiento de Kanasín anunció el reforzamiento de los operativos de vigilancia en distintos puntos del municipio para detectar y sancionar a motociclistas que transiten con escapes o mofles modificados que generen ruido excesivo, así como a mototaxistas que conduzcan sin casco de protección.

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El alcalde Edwin Bojórquez Ramírez informó que comenzarán a multar a conductores que incumplan con estas disposiciones, como parte de las acciones para prevenir accidentes y fortalecer la seguridad vial.

Uno de los principales objetivos será combatir el uso de mofles o escapes modificados, porque el ruido que generan es una forma de contaminación auditiva que afecta a vecinos en las noches y puede alterar el descanso de las familias.

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Además, las autoridades pondrán especial atención en los mototaxistas que circulen sin el equipo de protección obligatorio, al considerar que el uso del casco es una medida fundamental para reducir el riesgo de lesiones graves en caso de accidente.

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