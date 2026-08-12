CFE anuncia inversiones en energía renovable mientras habitantes de Cancún padece apagones

Mientras la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anuncia inversiones y contratos para ampliar la generación de energía renovable en la Península de Yucatán, habitantes de distintas zonas de Cancún continúan padeciendo interrupciones del suministro eléctrico, sin que hasta el cierre de esta edición exista una respuesta de la empresa sobre las fallas que afectan a las colonias.

Apenas el lunes, la paraestatal informó que su filial CFE Calificados participará en el proyecto La Esperanza Solar, cuya construcción inició este mes en Campeche. La central contempla 420 megawatts de generación fotovoltaica y un sistema de almacenamiento de 150, con una capacidad de descarga de 750 megawatts-hora.

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De acuerdo con la paraestatal, la iniciativa permitirá almacenar energía generada durante las horas de mayor radiación solar para utilizarla posteriormente y contribuir al suministro de la región, donde, reconoce, la demanda continúa en aumento.

El anuncio, sin embargo, contrasta con la experiencia cotidiana de usuarios en Cancún, donde las interrupciones del servicio se han convertido en una queja recurrente en distintos sectores de la ciudad.

Habitantes de Tierra Maya, Villas Otoch, las Regiones 101, 103, 211, 248, 250 y 252, así como de los fraccionamientos Andalucía y Paraíso Maya, entre otros puntos, han reportado cortes y fallas que afectan las actividades de familias y establecimientos comerciales.

A los problemas se suma otro reclamo: la falta de atención y respuesta por parte de la empresa ante las afectaciones que enfrentan los usuarios. “En la 103 nos quedamos sin luz a cada rato, todos los días es lo mismo”, indicó Ángel Barragán.

“Acá en la 101, desde las dos de la madrugada, se fue la luz y se están descomponiendo varios alimentos”, dijo indignada Flora Gómez.

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“En la 211 se va muy seguido y lo malo es que se dañan los aparatos eléctricos”, expresó Norma Poot. “Hay que pagar composturas, además del recibo, por un mal servicio; no es justo”, recriminó la ama de casa Dolores Fernández.

“Es horrible que llegues a tu casa de noche después de trabajar, sudado por ir en la ‘combi’ apretujado, con hambre y que no haya luz; de verdad que no se vale”, dijo visiblemente molesto Ernesto Pérez, empleado de hotelería.

Wendy Alcocer destacó: “Ya fuimos como tres veces a la Comisión, porque si lo reportas por teléfono no te resuelven nada y de forma presencial tampoco. A cada rato se va la luz en la 103, medio reparan y vuelve a fallar”.