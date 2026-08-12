Yucatán podría perder 13 guarderías del IMSS; advierten impacto para familias trabajadoras

En alerta se encuentra el sector educativo privado de Yucatán ante la posible no renovación de contratos de 13 guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), situación que podría reducir de manera importante la infraestructura disponible para atender a hijos de trabajadores derechohabientes.

Elías Dájer Fadel, presidente de la Asociación de Escuelas Particulares en el Estado, advirtió que la eventual salida de estas unidades representaría un retroceso en la atención de la primera infancia y afectaría directamente a las familias trabajadoras.

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Explicó que actualmente operan 23 guarderías subrogadas, luego de que Yucatán llegó a contar con 34. De ellas, 12 contratos vencerían en diciembre, mientras que una más estaría en una situación similar, por lo que el número de establecimientos podría reducirse a apenas 10 o 11, según las condiciones de renovación.

El dirigente atribuyó la posible pérdida de espacios a que el IMSS no ha actualizado las tarifas que paga a los prestadores del servicio, pese al aumento de costos laborales y de operación.

“Pasar de 34 guarderías a apenas 12 o 13 en funcionamiento es una pena”, señaló, al considerar que el instituto cuenta con recursos suficientes para mantenerlas.

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Las estancias atienden a menores desde los 45 días de nacidos hasta los tres años de edad y ofrecen servicios de atención médica, enfermería, nutrición y actividades pedagógicas incorporadas a la SEP.

El representante empresarial señaló que el problema no es exclusivo de Yucatán y estimó que más de 600 estancias infantiles podrían dejar de operar en el país.

La eventual reducción de la red ocurre mientras el Gobierno federal impulsa los nuevos CEDI, pero el avance es lento.