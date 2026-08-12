Fuerte incendio en ingenio azucarero Santa Rosalía en Cárdenas, Tabasco; columna de humo es visible a kilómetros

Un fuerte incendio fue reportado al interior del ingenio azucarero Santa Rosalía, ubicado en el municipio de Cárdenas, Tabasco, cerca de los límites con Huimanguillo.

El siniestro generó una gruesa columna de humo que puede observarse a varios kilómetros de distancia, lo que alertó a habitantes de comunidades cercanas y automovilistas que circulan por la zona.

Hasta el momento, la información disponible únicamente confirma el incendio dentro de las instalaciones del ingenio. No se ha precisado qué área resultó afectada, cuáles fueron las causas que originaron el fuego ni si existen personas lesionadas.

¿Dónde se registra el incendio del ingenio Santa Rosalía?

El incendio se desarrolla dentro del ingenio azucarero Santa Rosalía, localizado en territorio de Cárdenas, en una zona próxima al municipio de Huimanguillo.

La magnitud visible del humo ha provocado que el incidente pueda distinguirse desde puntos alejados del complejo industrial.

Por ahora tampoco existe información confirmada sobre posibles afectaciones a las actividades del ingenio, instalaciones cercanas o vías de comunicación de la región.

Noticia Destacada Bomberos sofocan incendio en un departamento de San Marcos Sustentable en Mérida

¿Hay personas heridas por el incendio en Cárdenas?

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas o víctimas como consecuencia del incendio.

También está pendiente conocer si trabajadores tuvieron que ser evacuados y qué corporaciones de emergencia participan en las labores para controlar el fuego.

Las autoridades locales y los servicios de emergencia deberán determinar la dimensión de los daños y las causas del siniestro una vez que las condiciones permitan realizar una revisión de las instalaciones.

🔥 #Tabasco | Un fuerte incendio se reportó en el interior del ingenio azucarero Santa Rosalía, en el municipio de #Cárdenas, en los límites con #Huimanguillo.



Una gruesa columna de humo pudo observarse a varios kilómetros del lugar. Hasta el momento no se reportan mayores… — Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 12, 2026

¿Qué se sabe de las causas del incendio en el ingenio Santa Rosalía?

La causa del incendio todavía no ha sido determinada con la información disponible.

Será necesario esperar los reportes de Protección Civil y de las autoridades correspondientes para conocer dónde comenzó el fuego, qué materiales resultaron afectados y si existe algún riesgo adicional para las comunidades cercanas.

El incendio en el ingenio Santa Rosalía permanece como una situación en desarrollo, por lo que se espera que durante las próximas horas se actualice la información sobre daños, posibles lesionados y las labores para extinguir las llamas.

IO