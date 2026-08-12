Detienen a ex vocero del gobierno de Carlos Miguel Aysa González, por presunto peculado en Campeche

Carlos Alberto “N”, quien estuvo al frente de la Unidad de Comunicación Social durante el gobierno de Carlos Miguel Aysa González, fue detenido mediante una orden de aprehensión, como parte de una investigación por el presunto desvío de recursos públicos.

El ex funcionario fue ingresado al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, donde quedó a disposición de la autoridad judicial mientras se lleva a cabo la audiencia inicial.

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El caso es investigado por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM), que señala al ex funcionario por su presunta participación en hechos relacionados con el delito de peculado.

La investigación también alcanza a Luis Antonio “N”, señalado como contador del hermano del ex mandatario estatal. Ambos son vinculados con el presunto uso de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), esquema mediante el cual se habría concretado un desvío de aproximadamente 36 millones de pesos.

La situación jurídica de Carlos Alberto “N” será determinada por la autoridad judicial durante el desarrollo del proceso correspondiente.