Cristiano Ronaldo, primer jugador en marcar en seis Mundiales; Revive todos los goles del Bicho 

Cristiano Ronaldo tuvo un mensaje sencillo pero contundente cuando sonó el silbatazo final tras la resonante victoria de Portugal en el Mundial el martes. "He vuelto", dijo directamente a la cámara de televisión. "Estoy de vuelta".

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en anotar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, al marcar dos en la victoria de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán.

Sus goles llegaron después de que fuera criticado por irse sin anotar en el empate 1-1 de Portugal contra Congo en el debut. Aunque las críticas no son nada nuevo para la superestrella de 41 años, admitió que la intensa negatividad dirigida hacia él esta semana fue difícil.

"Llevo 23 años en esto y cuando las cosas van bien, 'Cristiano es bueno'; cuando las cosas van mal, 'Cristiano es un jugador acabado, es viejo'. Siempre será así. Pero hoy respondemos bien, yo y mis compañeros, que era lo que queríamos", expresó.

La cita con la historia se concretó en el sexto minuto del encuentro: João Cancelo le envió un centro desde la derecha y Cristiano remató con su pie derecho para poner el 1-0. Volvió a anotar a los 39 minutos cuando recibió un pase de Bruno Fernandes y remató con la derecha dentro del poste cercano, para el 3-0.

"Como defensor tienes que estar listo y tienes que estar cerca de él en el área. Si le regalas un centímetro en el área, estás muerto", comentó Fabio Cannavaro, técnico de Uzbekistán y campeón del Mundial 2006 con Italia. Cristiano fue proclamado jugador del partido.

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, elogió la profesionalidad y serenidad que mostró Cristiano esta semana. "Es un ser humano. Tiene derecho a tener emociones. Lo impresionante en él es la respuesta. Esa profesionalidad es lo que ha llevado a la longevidad".

Cristiano se convirtió en el segundo jugador de mayor edad en anotar en una Copa del Mundo, detrás del camerunés Roger Milla, quien tenía 42 años cuando anotó en el torneo de 1994.

Todos los goles de CR7

Cristiano y el capitán argentino Lionel Messi se convirtieron este año en los únicos hombres en la historia en disputar seis mundiales. La racha goleadora del portugués comenzó en su debut en 2006, y también marcó en 2010, 2014, 2018 y 2022.

Aunque comparte con Messi el récord de más torneos disputados, Cristiano quedó como el único que ha anotado un gol en cada edición, pues Messi no anotó en el Mundial de 2010 en Sudáfrica.

Los goles de Cristiano el martes le dejaron con 10 tantos en el torneo. Messi suma 18 tras un triplete en el debut de Argentina contra Argelia y dos goles más ante Austria, con los que se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos en la historia del torneo.

También amplió a 145 su récord de conquistas en el fútbol de selecciones. Sus 10 tantos en los mundiales lo llevaron a superar los nueve de Eusébio para convertirse en el goleador histórico de Portugal en el torneo.

Es probable que este sea el último Mundial para Ronaldo, quien ganó el Campeonato Europeo con Portugal en 2016 y la Liga de Campeones cinco veces con Manchester United y Real Madrid. El partido del martes fue el 230mo de la carrera internacional de Cristiano, la mayor cifra en la historia.