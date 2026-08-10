Reconoce CIRT avances y apertura para lineamientos de derechos de las audiencias: ¿cuáles son y cómo aplicarían?

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) reconoció los avances y la apertura al diálogo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y el Gobierno Federal en el marco de la consulta pública para el proyecto de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

Por medio de un comunicado que fue emitido este lunes, el organismo empresarial destacó que el proceso de consulta pública, mismo que ha recibido más de 2 mil comentarios ciudadanos, ha permitido disipar inquietudes sobre posibles riesgos de censura e incertidumbre regulatoria para los concesionarios de radio y televisión.

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¿Cuáles son los avances acordados entre la industria y la autoridad?

El diálogo entre los representantes de la radiodifusión y los reguladores ha fijado acuerdos clave respecto a la aplicación de la normativa. Entre los aspectos más importantes se destaca la autorregulación de medios, espacio en donde se acordó que la operación de los defensores de las audiencias se mantendrá bajo la autorregulación de cada medio.

También se acordó el respeto a la libertad editorial, se precisaron las definiciones para asegurar que las decisiones informativas, de opinión y el contenido editorial queden expresamente fuera del alcance de la intervención de las autoridades. También se señaló que la CRT tendrá una intervención limitada cuando un usuario presente una queja.

🚨IMPORTANTE 🚨 pic.twitter.com/j9BYEO22OR — Cámara Nacional de la Industria de Radio y TV (@cirtmx) August 11, 2026

Para finalizar, se analizó el impacto económico de las disposiciones para evitar asimetrías regulatorias o cargas excesivas frente a plataformas digitales extranjeras y redes sociales. De esta manera se espera conocer la viabilidad económica y competitividad de los medios.

¿Cómo aplicarán los nuevos lineamientos?

De concretarse la versión final del proyecto tras la conclusión de la consulta pública el próximo 21 de agosto de 2026, el mecanismo de aplicación funcionará de la siguiente manera:

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Punto de contacto. Las audiencias dirigirán sus inconformidades o quejas directamente ante el defensor de la audiencia designado por el medio concesionario.

Obligatoriedad. La figura del defensor de audiencias y la vigencia de un Código de Ética son obligaciones de ley que se mantendrán para todos los medios.

Procedimiento de quejas. Los concesionarios deberán procesar y responder las observaciones en los plazos fijados por la norma regulatoria.

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