‘La Beba’ rompe el silencio y habla sobre la relación que tenía con César Gastélum

A casi una semana de la muerte de César Gastélum, la influencer conocida como ‘La Beba’ rompió el silencio para aclarar la naturaleza de la relación que mantenía con el joven. La reacción de la joven al enterarse del crimen en tiempo real y la cercanía que mantenían desataron intensas especulaciones e incluso señalamientos.

Ante los señalamientos y especulaciones que comenzaron a rodear a la influencer. La misma creadora de contenido decidió romper el silencio y hablar sobre el tiempo de relación que mantenía con el joven que fue asesinado durante una transmisión en vivo, hecho que generó una fuerte conmoción en la comunidad digital.

Noticia Destacada Amigo de César Gastélum revela que estaba con el influencer cuando fue asesinado

¿Qué dijo ‘La Beba’ sobre su relación con César Gastélum?

El asesinado del joven ocurrió la noche del pasado martes 4 de agosto de 2026 en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, donde Gastélum fue agredido a disparos por sujetos a bordo de una motocicleta mientras grababa material para redes sociales. En ese momento ‘La Beba’ realizaba un live cuando se enteró de la noticia.

Ante los cuestionamientos y acusaciones que circularon en plataformas digitales en días posteriores, la influencer abordó públicamente el tema para despejar las dudas respecto a su cercanía con el fallecido. La creadora de contenido aclaró que los encuentros y las publicaciones compartidas respondían a proyectos de colaboración para hacer contenido.

La influencer explicó que ella y César no mantenían un noviazgo a pesar de los señalamientos de usuarios, y rechazó enérgicamente las especulaciones que la vinculaban de forma malintencionada con el ataque, calificando esos comentarios como infundados e irresponsables.

¿Qué se sabe del asesinato de César Gastélum?

Las autoridades estatales y el Gabinete de Seguridad mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables. Hasta la fecha no se reportan personas detenidas, mientras que los contenidos audiovisuales captados durante la transmisión en vivo continúan bajo análisis pericial.

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