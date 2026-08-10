Aseguran a presunto prestanombres del exgobernador priista de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas

Un presunto desvío de 36 millones de pesos y contratos superiores a 90 millones colocaron nuevamente bajo escrutinio a personas relacionadas con el entorno del exgobernador priista Alejandro Moreno Cárdenas. En este contexto, la Secretaría de Seguridad federal confirmó la detención de Luis Antonio “N”, señalado como contador de Emigdio Moreno, hermano del también dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional.

Luis Antonio “N” fue detenido la tarde de este lunes en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, por su probable participación en hechos relacionados con el delito de peculado. Tras su captura, será trasladado a Campeche para quedar a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado, autoridad que deberá continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme avance el proceso.

La detención ocurre en medio de señalamientos sobre el presunto desvío de recursos públicos durante la administración estatal encabezada por Alejandro Moreno. De acuerdo con información difundida por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Luis Antonio “N” estaría involucrado en el supuesto desvío de 36 millones de pesos.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones. / Foto: Especial

Los señalamientos forman parte de una investigación que apunta a la operación de recursos públicos mediante personas y empresas vinculadas con el círculo cercano del exmandatario. Sin embargo, corresponderá a las autoridades ministeriales reunir las pruebas, establecer el grado de responsabilidad de cada involucrado y determinar si existen elementos suficientes para llevar el caso ante un juez.

Además de su presunta relación como contador de Emigdio Moreno, Luis Antonio “N” habría sido fundador de una empresa televisiva que recibió contratos durante el gobierno de Alejandro Moreno. Según el reportaje citado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esa televisora habría obtenido más de 90 millones de pesos por la prestación de sus servicios.

La suma de ambos señalamientos, el presunto desvío de 36 millones de pesos y los contratos superiores a 90 millones, ha generado cuestionamientos sobre la forma en que se asignaron y ejercieron recursos públicos durante la administración estatal. Las investigaciones deberán precisar los montos involucrados, los conceptos de los contratos, las empresas participantes y la posible intervención de funcionarios o particulares.

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Por ahora, la detención de Luis Antonio “N” no implica una sentencia ni acredita por sí misma su responsabilidad penal. El detenido deberá ser presentado ante la autoridad competente en Campeche, donde se definirá si existen elementos para formularle una imputación formal y, en su caso, solicitar medidas cautelares.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche tendrá a su cargo la continuación de las diligencias una vez que el contador sea trasladado desde la Ciudad de México. Entre las acciones que podrían formar parte de la investigación se encuentran la revisión de contratos, movimientos financieros, documentación contable y posibles vínculos entre las empresas beneficiadas y los funcionarios o particulares señalados.