Fuertes vientos derriban árbol y generan afectaciones viales en avenida Boquerón

Los fuertes vientos que se registraron la tarde de este lunes, acompañados de intensa lluvia, provocaron la caída de un árbol de tamaño mediano en una transitada intersección de Ciudad del Carmen, generando afectaciones momentáneas a la circulación.

El incidente ocurrió sobre la avenida Boquerón, en su cruce con la avenida Isla de Tris, justamente en el área donde se encuentran los semáforos. De acuerdo con los primeros reportes, el árbol fue arrancado de raíz por las fuertes ráfagas y terminó tendido sobre el carril derecho de circulación.

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Ante el reporte, autoridades municipales acudieron al sitio para atender la situación y evitar que el obstáculo pudiera ocasionar algún accidente entre los automovilistas que circulaban por la zona.

Debido a la gran cantidad de reportes generados tras la lluvia y los fuertes vientos en distintos puntos de la ciudad, personal de Protección Civil se encontraba atendiendo diversas emergencias, por lo que agentes de la Dirección de Seguridad Pública tuvieron que intervenir directamente.

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Los elementos realizaron las labores necesarias para cortar y retirar parte del árbol, posteriormente lo orillaron para liberar el carril afectado y restablecer la circulación vehicular en el sector.

Por fortuna, el incidente no dejó personas lesionadas ni vehículos afectados. Una vez retirado el obstáculo, el tránsito volvió a fluir con normalidad en esta importante intersección.

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