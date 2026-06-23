¿Quién es Karim López? La joya mexicana que apunta a hacer historia en el Draft de la NBA 2026

La noche de este martes podría convertirse en una fecha histórica para el deporte nacional. Karim López llega al Draft de la NBA 2026 con la posibilidad de convertirse en el primer jugador mexicano elegido en la primera ronda, un logro que lo colocaría entre los nombres más importantes en la historia del basquetbol mexicano

Con apenas 19 años, el alero sonorense ha construido una trayectoria poco común para un jugador nacional. Su talento, desarrollo internacional y experiencia profesional lo han colocado en el radar de diversas organizaciones de la NBA, que lo consideran uno de los prospectos internacionales más interesantes de esta generación.

De Hermosillo al escenario más importante del basquetbol

Nacido el 12 de abril de 2007 en Hermosillo, Sonora, Karim creció rodeado del deporte gracias a la influencia de su padre, Jesús Hiram López, exseleccionado mexicano. Desde muy pequeño estuvo en contacto con figuras relevantes del baloncesto nacional, una experiencia que ayudó a moldear su sueño de llegar a la élite.

#Deportes | 🏀🔥 Karim López habló con Tribuna Sonora previo al #Draft de la #NBA, donde compartió sus sensaciones en la antesala de uno de los momentos más importantes de su carrera 📺🏀



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A los 14 años tomó una decisión que cambió su carrera: dejar México para integrarse a las fuerzas básicas del Joventut Badalona, una de las organizaciones con mayor tradición en la formación de talento en Europa. Aquella apuesta le permitió acelerar su crecimiento y competir contra algunos de los mejores jóvenes del continente.

Un salto internacional que llamó la atención de la NBA

Después de debutar con el primer equipo del conjunto español en 2024, López dio un nuevo paso en su desarrollo al incorporarse a los New Zealand Breakers dentro del programa Next Stars, una plataforma diseñada para preparar a futuros jugadores de la NBA.

Fue ahí donde terminó de consolidar su nombre entre los cazatalentos. Durante la temporada 2025-26 registró números cercanos a los 10 puntos y 5 rebotes por encuentro, además de protagonizar actuaciones que despertaron el interés de múltiples franquicias.

Su crecimiento fue tan notable que logró convertirse en el jugador más joven en conseguir un doble-doble en la historia de la NBL, superando una marca que anteriormente pertenecía a LaMelo Ball.

Una promesa que ya genera admiración

El impacto de Karim no ha pasado desapercibido dentro del mundo del baloncesto. Exfiguras y personalidades de la NBA como Carmelo Anthony, Draymond Green y Joakim Noah han destacado públicamente las condiciones del mexicano y el potencial que posee para triunfar en la mejor liga del planeta.

Su combinación de altura, capacidad atlética, versatilidad ofensiva y experiencia profesional a temprana edad son algunos de los atributos que más valoran los especialistas de cara al Draft.

La oportunidad de romper una barrera para México

Más allá de alcanzar la NBA, Karim López tiene la posibilidad de abrir una nueva puerta para las futuras generaciones del país. Las proyecciones de distintos analistas lo ubican como una potencial selección de primera ronda, algo sin precedentes para un jugador nacido en México.

Si su nombre es anunciado esta noche, no solo se concretará el sueño de un joven sonorense. También comenzará una nueva etapa para el basquetbol mexicano, encabezada por un jugador que salió de casa a los 14 años con el objetivo de llegar a la élite y que ahora está a un paso de lograrlo.