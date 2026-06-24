México golea a Chequia y avanza con paso perfecto en el Mundial 2026

La Selección Mexicana cerró una primera ronda soñada en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre derrotó 3-0 a Chequia en el Estadio Ciudad de México para firmar una fase de grupos impecable con tres victorias en tres partidos y el liderato absoluto de su sector.

Aunque los europeos llegaron con la esperanza de conseguir un resultado que les permitiera mantenerse con vida, rápidamente se encontraron con un escenario complicado. La presión de más de 80 mil aficionados y el dominio mexicano terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto nacional.

Durante los primeros minutos, Chequia generó la oportunidad más clara del encuentro al plantarse frente a Raúl Rangel, pero la falta de puntería evitó la sorpresa. A partir de ese momento, México comenzó a controlar el trámite del partido, aunque sin encontrar demasiadas opciones claras antes del descanso.

La resistencia checa se rompió al minuto 51 gracias a una brillante combinación entre Luis Romo y Mateo Chávez. El mediocampista filtró un pase entre varios defensores y el lateral apareció a toda velocidad para definir con autoridad ante la salida del arquero rival y desatar la euforia en las tribunas.

Con la ventaja en el marcador, México ganó confianza y encontró espacios. Ahí apareció la calidad de Gilberto Mora, quien condujo el balón varios metros antes de habilitar a Jorge Sánchez. Aunque el defensor no pudo concretar, el rebote quedó servido para Julián Quiñones, quien empujó el balón al fondo de las redes para colocar el 2-0.

El dominio mexicano se mantuvo hasta el cierre del encuentro. Con el resultado prácticamente definido, el técnico Javier Aguirre realizó modificaciones que fueron celebradas por los aficionados, especialmente cuando Guillermo Ochoa ingresó al terreno de juego en medio de una sonora ovación.

La noche todavía guardaba un momento especial más. Álvaro Fidalgo se sumó a la fiesta con el tercer tanto del encuentro, sellando una goleada que confirmó el gran momento que atraviesa la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

Con las victorias previas frente a Sudáfrica y Corea del Sur, el triunfo sobre Chequia permite que México concluya la Fase de Grupos con marca perfecta, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo y llegando con confianza plena a los dieciseisavos de final.

México entra en la historia: club de élite mundial tras fase de grupos perfecta en el Mundial 2026

México escribió una página dorada en la historia de las Copas del Mundo. Tras finalizar la fase de grupos del Mundial 2026 con paso perfecto, el Tricolor se convirtió en apenas la sexta selección en toda la historia que gana sus tres partidos sin recibir un solo gol. Un logro reservado para auténticas potencias que antes solo habían conseguido Netherlands en 1974, Brasil en 1986, Italy en 1990, Argentina en 1998 y Uruguay en 2018. Ahora, la Selección Mexicana se une a ese exclusivo club de élite con una actuación histórica que ilusiona a todo un país.