Memo Ochoa y una noche inolvidable: homenaje dentro y fuera de la cancha

La noche del triunfo de México sobre Chequia dejó una imagen que trascendió el resultado. Cuando Guillermo Ochoa ingresó al terreno de juego en la recta final del encuentro, el histórico guardameta fue recibido con una ovación que reflejó el respeto que se ha ganado a lo largo de su carrera.

El arquero mexicano, quien disputa su sexta Copa del Mundo, vivió un momento especial en el Estadio Ciudad de México. Mientras los aficionados celebraban su entrada, las cámaras captaron un detalle que rápidamente se volvió viral: varios suplentes del conjunto checo interrumpieron su calentamiento para aplaudir al veterano futbolista.

Vrg hasta los suplentes de República Checa (me rehúso a decirle Chequia) estaban aplaudiendo a Ochoa cuando entró al campo 🥹 pic.twitter.com/MeWNnHHk5h — Osmar López  🛠 (@osmarz) June 25, 2026

El gesto llamó la atención porque ocurrió a pesar de que Chequia estaba quedando eliminada del torneo. Los jugadores europeos reconocieron la trayectoria internacional de Memo Ochoa, uno de los rostros más conocidos del futbol mexicano en las últimas dos décadas.

La emoción no terminó ahí. Una vez que el arquero tomó su lugar bajo los tres postes, recibió el cariño de sus compañeros. Carlos Acevedo fue uno de los primeros en acercarse para abrazarlo, pero el momento más significativo llegó de la mano de Raúl “Tala” Rangel.

Escuché que Tala Rangel fue el que se puso más feliz con la idea del homenaje a Guillermo Ochoa y con este video lo compruebo🥹❤️



Miren el gesto que le hace y después cómo lo abraza, de esto se trata🇲🇽✨ pic.twitter.com/enaH03Fpbu — Roberto Haz (@tudimebeto) June 25, 2026

El actual portero titular del Tri realizó una reverencia frente a Ochoa antes de fundirse en un abrazo con él. La escena fue interpretada como una muestra de admiración y respeto hacia el guardameta que marcó una época con la Selección Mexicana y que sigue siendo una figura importante dentro del grupo.

La imagen también dejó ver el buen ambiente que existe en el vestidor nacional. Junto a ellos se encontraba Joseba Ituarte, entrenador de porteros del combinado mexicano, observando un instante que quedará entre los recuerdos más emotivos de la participación tricolor en el Mundial 2026.

En lo deportivo, Guillermo Ochoa tuvo poca actividad durante los minutos que estuvo en el campo, ya que Chequia prácticamente no generó peligro. Sin embargo, el partido terminó convirtiéndose en algo más que una simple aparición: fue un reconocimiento público a una carrera que ya forma parte de la historia del futbol mexicano.