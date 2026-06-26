Wimbledon 2026: cuadro masculino y femenino con grandes estrellas

El sorteo del cuadro principal de Wimbledon 2026 ya definió el camino de las principales figuras del tenis mundial, en una edición que llega con ausencias importantes y nuevos cruces de alto impacto. Con Carlos Alcaraz fuera por lesión en la muñeca derecha, las miradas se centran en los máximos favoritos: Jannik Sinner, Alexander Zverev y Novak Djokovic, quienes parten como principales candidatos al título en el All England Club.

En el caso del número uno del mundo, Jannik Sinner, el italiano debutará ante Miomir Kecmanovic, en un cuadro que podría ir elevando su dificultad conforme avance el torneo. Entre los posibles rivales aparecen nombres como Daniil Medvedev en rondas avanzadas, además de jóvenes promesas y especialistas en césped que buscarán frenar su camino como vigente campeón de Wimbledon.

Por su parte, Alexander Zverev tendrá un inicio ante Alexander Blockx, con un recorrido inicial que en el papel luce accesible, pero que podría complicarse en la segunda semana. En su sector del cuadro aparecen posibles duelos ante jugadores como Jiri Lehecka, Alexander Bublik o incluso el argentino Francisco Cerúndolo, lo que eleva el nivel de exigencia en las rondas decisivas del torneo.

En tanto, Novak Djokovic enfrenta un panorama condicionado por su estado físico, aunque su debut ante Yibing Wu no representa un reto mayor en el papel. Sin embargo, el camino podría endurecerse rápidamente con posibles cruces ante Stefanos Tsitsipas, Arthur Rinderknech y, más adelante, el joven talento João Fonseca, en un eventual choque que promete alto nivel competitivo.

Más allá de los principales favoritos, el torneo también presenta encuentros destacados en la primera ronda como Taylor Fritz vs Jack Draper, Casper Ruud vs Hubert Hurkacz y Stan Wawrinka vs Matteo Berrettini, duelos que elevan la expectativa desde el inicio del certamen.

En el cuadro femenino de Wimbledon 2026, la atención se centra en la vigente campeona Iga Świątek, la número uno del mundo Aryna Sabalenka y el regreso de la leyenda Serena Williams, quien vuelve al circuito tras varios años de ausencia. Su debut será ante Maya Joint, con un posible cruce ante la mexicana Renata Zarazúa en segunda ronda.

También destacan los inicios de Sabalenka ante Teodora Kostovic y de Świątek frente a Taylor Townsend, mientras que la española Paula Badosa enfrentará un estreno exigente ante Emma Navarro. Por su parte, la argentina Solana Sierra debutará contra Anna Bondar, con la posibilidad de medirse ante Coco Gauff en una hipotética segunda ronda.