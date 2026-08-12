Jóvenes yucatecos tendrán apoyo para viajar a la CDMX y presentar el examen de la UNAM

Yucatán respaldará a casi 80 jóvenes que viajarán a la Ciudad de México para presentar su examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el objetivo de que la distancia y los gastos no sean un impedimento para continuar con su formación profesional.

El gobernador Joaquín Díaz Mena se reunió con las y los aspirantes provenientes de Mérida y otros municipios, a quienes informó que el Gobierno de Yucatán cubrirá los principales gastos relacionados con su participación en este proceso, como parte de una estrategia para ampliar las oportunidades educativas y permitir que el talento yucateco compita en igualdad de condiciones.

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Para facilitar el traslado, las y los jóvenes viajarán en dos grupos a la Ciudad de México a bordo de dos autobuses. Durante su estancia también recibirán apoyo para alimentación, hospedaje y transporte interno entre el lugar donde se alojarán y la sede de la UNAM.

Con este respaldo, las y los aspirantes podrán concentrarse en la preparación y presentación de su examen sin que los costos del viaje representen una carga adicional para sus familias.

Durante el encuentro, Díaz Mena reconoció el esfuerzo de las y los jóvenes y destacó que la educación es una de las principales herramientas para acceder a mejores oportunidades profesionales y contribuir al desarrollo de Yucatán.

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El mandatario estatal señaló que esta acción forma parte de la visión del Renacimiento Maya, que busca generar condiciones para que las nuevas generaciones puedan aprovechar las oportunidades laborales y profesionales que surgirán con las inversiones y proyectos estratégicos que se desarrollan en la entidad.

Entre estos proyectos mencionó la modernización y ampliación del Puerto de Altura de Progreso, el Tren Maya de carga, los polos industriales y las plantas de generación de energía con gas natural, infraestructura que requerirá profesionales y personal altamente capacitado.

Las y los jóvenes aspiran a ingresar a las diferentes carreras que ofrece la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Mérida de la UNAM, entre ellas Manejo Sustentable de Zonas Costeras, Sociología Aplicada, Biología e Ingeniería en Computación.

El Gobierno estatal destacó que el acompañamiento busca que las condiciones económicas o la distancia geográfica no limiten las posibilidades de las y los estudiantes yucatecos para acceder a una de las instituciones de educación superior más importantes del país.