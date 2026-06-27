Madres Buscadoras amplían rastreos a Yucatán en busca de personas desaparecidas

Madres Buscadoras de Quintana Roo trasladaron sus labores de rastreo hasta Yucatán como parte de las brigadas civiles que realizan para localizar a sus familiares desaparecidos y dar seguimiento a las carpetas de investigación iniciadas en su estado. Durante esta jornada sostuvieron una reunión con el fiscal general del mencionado estado, Juan Manuel León León, a quien expusieron los avances de sus casos y solicitaron fortalecer la coordinación entre ambas entidades para ampliar las acciones de indagatorias.

Noticia Destacada Tragedia en Villas del Sol: Taxista es asesinado a puñaladas por un pasajero durante un servicio

Las integrantes de los colectivos explicaron que la decisión de extender sus recorridos a la vecina entidad responde a la existencia de indicios y líneas de investigación que rebasan los límites de Quintana Roo. Durante el encuentro presentaron información relacionada con sus expedientes, así como diversos elementos que consideran relevantes para la localización de sus familiares. Insistieron las madres buscadoras en que las fronteras territoriales no deben convertirse en un obstáculo para el intercambio de información, ni para el desarrollo de diligencias conjuntas.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Yucatán informó que brindará acompañamiento a los colectivos durante las actividades que realicen en esa entidad y ofreció mantener la coordinación institucional para facilitar las labores de campo, la revisión de información y el seguimiento de los casos que requieran colaboración entre ambas fiscalías.

Aunque la dependencia estatal presentó el encuentro como parte de los mecanismos de cooperación interinstitucional, las madres buscadoras señalaron que este nuevo recorrido representa otro esfuerzo impulsado y financiado por ellas mismas, ante la necesidad de ampliar las investigaciones y continuar la búsqueda de sus seres queridos.

Las integrantes de los colectivos informaron que las jornadas de inspección, así como rastreo continuarán en distintos puntos de Yucatán durante los próximos días, con la expectativa de obtener nuevos indicios que contribuyan al esclarecimiento de los casos. Asimismo, reiteraron la importancia de fortalecer la coordinación entre autoridades estatales para agilizar las investigaciones y evitar que los límites geográficos retrasen la localización de las personas desaparecidas.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH