Paraguay elimina a Alemania y celebra con día feriado su pase a octavos del Mundial 2026

La histórica victoria de Paraguay sobre Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 trascendió las canchas. Horas después de la clasificación, el presidente Santiago Peña anunció que el martes 30 de junio será feriado nacional para celebrar la hazaña conseguida por la Albirroja.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro dio uno de los grandes golpes del torneo al eliminar en tanda de penales a la tetracampeona del mundo, desatando una auténtica fiesta en Asunción y en diferentes ciudades del país, donde miles de aficionados salieron a las calles para festejar el pase a los octavos de final.

Si me autorizas Presidente @SantiPenap firmo yo el feriado. ¡Vamos albirroja querida! pic.twitter.com/qbBMo8f5zd — Pedro Alliana (@AllianaPedro) June 30, 2026

A través de sus redes sociales, Santiago Peña confirmó la medida con un mensaje que rápidamente se viralizó: "¡Paraguay nunca se rinde! ¡¡Feriado carajo!!", acompañado por la bandera nacional. La decisión fue recibida con entusiasmo por los seguidores de la selección, que prolongaron los festejos durante toda la noche.

En el terreno de juego, Paraguay abrió el marcador gracias a un cabezazo de Julio Enciso al minuto 42, tras un centro de Matías Galarza. En el complemento, Kai Havertz igualó el encuentro para Alemania al 54', enviando el partido al tiempo extra.

Después de un suplementario sin goles, la serie se definió desde los once pasos. El arquero Orlando Gill se convirtió en la gran figura al detener los disparos de Kai Havertz y Nick Woltemade, aunque los paraguayos también desperdiciaron dos oportunidades para sentenciar la serie antes de la muerte súbita. Finalmente, el fallo de Jonathan Tah y el cobro acertado de José Canale sellaron la histórica clasificación.

Con este triunfo, la Albirroja dejó atrás un inicio complicado en el torneo, luego de caer 4-1 frente a Estados Unidos en su debut. Posteriormente venció 1-0 a Turquía, empató con Australia en la fase de grupos y ahora disputará los octavos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Francia y Suecia.