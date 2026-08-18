Dzityá se convierte en la primera comisaría de Mérida con una Academia Municipal de Inglés

Con la apertura de la Academia Municipal de Inglés en Dzityá, primera en una comisaría, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada acerca la educación donde más se necesita y hace realidad que el aprendizaje de un segundo idioma llegue con igualdad de oportunidades, para que ningún niño o joven se quede atrás y puedan construir un mejor futuro profesional y personal.

“Saber inglés ya no es solamente aprender otro idioma. Es contar con una herramienta que puede abrir puertas: para continuar los estudios, acceder a mejores empleos, comunicarnos con otras personas y ampliar nuestros horizontes. Por eso me da mucho gusto ver que nuestra Academia Municipal de Inglés sigue creciendo y llegando a más lugares de Mérida”, expresó.

Mayores oportunidades de desarrollo

Ante estudiantes, madres, padres de familia y habitantes de la comisaría que se dieron cita para la inauguración de esta nueva sede ubicada en la calle 20 con 21 C, la alcaldesa subrayó que la justicia social significa llevar oportunidades de desarrollo a todos los rincones del municipio, para que más familias puedan salir adelante.

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“En este Ayuntamiento trabajamos para que los servicios, la educación y las oportunidades lleguen a todas las colonias y también a nuestras comisarías. Queremos que los niños y los jóvenes, así como las personas adultas, tengan las mismas posibilidades de prepararse, aprender y construir un mejor futuro”, resaltó la alcaldesa.

Recordó que con la apertura de la sede en Dzityá, suman nueve academias en el municipio, ubicadas en el Centro, Francisco de Montejo, Casamata, Sara Mena, Francisco I. Madero, Amapola, Nora Quintana y el Centro Integral del Sur.

“Desde el Ayuntamiento de Mérida seguiremos trabajando para que cada colonia y cada comisaría tenga acceso a más y mejores oportunidades”, puntualizó.

Por su parte, el director de Bienestar Humano, Jesús Pérez Ballote, informó que la nueva sede tiene capacidad para atender a 120 personas desde los 9 años de edad hasta jóvenes, personas adultas y estudiantes que deseen aprender inglés.

Inscripciones abiertas

Agregó que las inscripciones se realizarán de manera presencial desde hoy hasta pasado mañana jueves, en horario de 9:00 a 17:00 horas, en la sede Centro de la Academia Municipal de Inglés, ubicada en la calle 55 entre 52 y 54, muy cerca del barrio de La Mejorada.

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Podrán inscribirse niños de 9 a 10 años, adolescentes de 11 a 14 años y personas de 15 años en adelante, tanto principiantes como con conocimientos básicos del idioma. Se requiere copia del acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio e INE del tutor en caso de menores de edad, y cubrir una cuota semestral de 150 o 50 pesos, según la sede.

Mencionó que la cuota semestral para la sede Dzityá será de 150 pesos y podrán inscribirse habitantes de esta y otras comisarías o colonias cercanas. Las clases serán presenciales, en turno vespertino, e iniciarán el próximo 31 de agosto. Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 9999284492.

Cabe mencionar que Mérida es reconocida como Ciudad del Aprendizaje por la UNESCO por lo que en materia educativa, el Ayuntamiento también impulsa diversos programas enfocados al desarrollo integral, la salud mental y la prosperidad con justicia social.

De esta manera, promueve cursos, talleres, capacitación, formación y recreación desde distintas áreas, dirigidos a todas las edades, con el propósito de fomentar el desarrollo colectivo. También fortalece programas inclusivos.