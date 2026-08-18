Lluvias agravan deterioro de centenaria iglesia de Kantunil; feligreses piden intervención

Las recientes precipitaciones pluviales que han caído en la población han acelerado el deterioro de la centenaria iglesia de San Francisco de Asís, principal templo religioso de Kantunil, el cual ha dado identidad a la comunidad, que ve cómo aumentan las afectaciones sin que se haga nada al respecto.

“Las lluvias de esta temporada han sido tan fuertes y prolongadas que han dejado mucha humedad en los muros y el techo”, señaló Marcelo Chan, uno de los feligreses.

Agregó que hay ocasiones en que el agua es tanta que comienza a penetrar por las paredes y que no se trata de algo reciente, pues al menos desde hace unos tres años se han registrado estas filtraciones.

“Cuando la lluvia es intensa, aparecen goteras que generan más humedad. Incluso, el agua llega hasta los pisos de la nave central y del presbiterio, dejando charcos por todas partes. Esto comenzó en junio de hace tres años”, insistió.

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“Hemos tenido hasta desprendimiento del revoco del techo y de los rollizos del bautisterio. Es tanta la humedad que afecta también a los muebles y aunque el párroco hace lo que pueden, no hay suficientes recursos económicos para reparar todo esto”, lamentó.

En cuanto a los anexos, dijo que la sacristía, el salón lateral, que es de usos múltiples, y la bodega también tienen muchas filtraciones y se ha cuarteado el techo.

Acerca de la nave principal de la iglesia, se indicó que la bóveda es una obra contemporánea, ya que la anterior era de la segunda mitad del siglo XIX y, ante los desprendimientos de los revocos, se acordó renovarlo con la ayuda de toda la comunidad católica. Los trabajos de esa época quedaron listos en enero de 1980, lo que significa que el techo actual tiene una antigüedad unos 40 años.

Otro de los feligreses dijo que la conservación de este edificio debía ser prioritaria, pues forma parte muy importante de la comunidad. “Es Patrimonio Cultura de todos los que habitamos en este pueblo y, según tengo entendido, su cuidado es responsabilidad Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”, expresó.

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“Esta es la situación vulnerable en que se encuentra esta iglesia de Kantunil, ojalá las autoridades correspondientes tomaran cartas en el asunto, pues en esta misma condición se encuentran otras iglesias de la región”, advirtió.

Por su parte, el sacristán del templo mencionó que en lo que respecta a la limpieza del edificio, mantener libres los caños del desagüe de los techos es algo de lo que él se encarga. Pero indicó que en esta época de lluvia es necesario hacerlo constantemente o el agua se estanca por las hojas, lo que produce humedad en los muros y obstruye la salida del agua.

Como se sabe, el templo es una construcción de la época colonial que refleja diversos momentos de edificación y remodelación, especialmente durante el siglo XIX.