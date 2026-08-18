Localizan a hombre reportado como desaparecido en zona de moteles de Campeche

Un hombre fue localizado en las inmediaciones del tramo federal del Periférico, en la zona de moteles, luego de que empleados del sector lo observaran deambulando por el área y dieran aviso al número de emergencias.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, quienes al entrevistarse con el sujeto descubrieron que presuntamente llevaba entre tres y cinco días extraviado entre el monte, y que contaba con una ficha de persona no localizada emitida por la Fiscalía General del Estado.

Debido a su delicado estado de salud, el hombre fue abordado a una ambulancia y trasladado al Hospital General, donde recibió atención médica por un cuadro severo de deshidratación.