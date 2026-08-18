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Campeche / Sucesos

Localizan a hombre reportado como desaparecido en zona de moteles de Campeche

Localizan a hombre extraviado en Campeche; Policía Estatal y paramédicos lo trasladaron al Hospital General por deshidratación.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

18 de ago de 2026

1 min

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Un hombre fue localizado en las inmediaciones del tramo federal del Periférico, en la zona de moteles, luego de que empleados del sector lo observaran deambulando por el área y dieran aviso al número de emergencias.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, quienes al entrevistarse con el sujeto descubrieron que presuntamente llevaba entre tres y cinco días extraviado entre el monte, y que contaba con una ficha de persona no localizada emitida por la Fiscalía General del Estado.

Debido a su delicado estado de salud, el hombre fue abordado a una ambulancia y trasladado al Hospital General, donde recibió atención médica por un cuadro severo de deshidratación.

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