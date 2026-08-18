Periférico de Mérida necesita algo más que ampliaciones: piden una vía segura para peatones y ciclistas

El Anillo Periférico de Mérida requiere una intervención que vaya más allá de ampliar o reforzar la infraestructura destinada a los automóviles, pues necesita incorporar elementos que permitan una movilidad más segura para peatones, ciclistas y motociclistas, señaló David Reinaldo Alcocer González, director de la Facultad de Arquitectura.

El académico planteó la necesidad de dotar a esta vialidad de una escala humana, mediante la incorporación de carriles de convivencia y la atención de los llamados puntos de pausa, que son los sitios donde las personas necesitan cruzar de un lado a otro de manera segura, particularmente en las zonas donde confluyen diferentes sistemas de transporte.

Necesario adecuar la infraestructura vial

Explicó que los cruces del Periférico se han convertido en puntos de alto riesgo para quienes se desplazan en bicicleta o motocicleta, debido a la velocidad de los vehículos que circulan por esta arteria. Ante ello, consideró indispensable generar condiciones que permitan atravesar la vialidad sin exponer a los usuarios más vulnerables.

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Alcocer González señaló que también deben atenderse los espacios destinados a los usuarios del transporte público, de manera que los peatones puedan llegar, permanecer y abordar los autobuses sin quedar expuestos al flujo vehicular. La infraestructura, sostuvo, debe considerar las necesidades de quienes utilizan diferentes formas de desplazamiento.

El arquitecto destacó que las vialidades forman parte de la estructura urbana y no deben ser concebidas sólo como espacios destinados al paso de automóviles. Desde su perspectiva, las calles y avenidas también son espacios públicos que permiten la convivencia, comunicación e interacción entre los habitantes de una comunidad.

En ese sentido, recordó que el Anillo Periférico fue concebido originalmente como una vía que delimitaba la primera mancha urbana de Mérida. Sin embargo, con el crecimiento de la ciudad, quedó integrado a la estructura cotidiana de la capital y actualmente cumple funciones mucho más amplias que las previstas en su origen.

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Mayor presión

El crecimiento del parque vehicular ha incrementado la presión sobre esta infraestructura, pero robustecer el periférico, aclaró, no significa necesariamente construir una vialidad más grande. La solución, dijo, debe contemplar aquellos elementos complementarios que permitan que los distintos usuarios puedan desplazarse de manera ordenada y segura.

Alcocer González consideró que actualmente se trata de una vialidad a medio construir, porque cuenta con infraestructura para el tránsito de vehículos a velocidades elevadas, pero presenta deficiencias para resolver los desplazamientos de quienes necesitan atrave-sarla o circular por sus inmediaciones a una velocidad menor.

Por ello, insistió en que es necesario establecer un orden entre los diferentes sistemas de movilidad y crear condiciones para que cada uno pueda funcionar con seguridad y eficiencia. El objetivo, puntualizó, debe ser que el Periférico no sea únicamente una vía de paso para automotores, sino una pieza funcional dentro de la estructura urbana de Mérida.