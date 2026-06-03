Caleb Williams será la portada de Madden NFL 27 tras hacer historia con los Bears

El ascenso de Caleb Williams dentro de la NFL continúa sumando capítulos memorables. Este miércoles, EA Sports confirmó que el quarterback de los Chicago Bears será la imagen oficial de Madden NFL 27, uno de los videojuegos deportivos más populares del mundo.

La designación marca un momento histórico para la franquicia de Chicago, ya que Williams se convierte en el primer jugador de los Bears en aparecer en la portada principal de la famosa saga de futbol americano.

El joven mariscal de campo reconoció que recibir la noticia representó uno de los momentos más especiales de su carrera. Williams aseguró que crecer jugando Madden hizo que esta distinción tuviera un significado especial, al tratarse de un sueño que imaginó desde niño.

Además de protagonizar la portada, el quarterback arrancará la nueva edición del videojuego con una valoración general de 90 puntos, reflejo del impacto que tuvo durante su primera campaña bajo las órdenes del entrenador Ben Johnson.

La temporada 2025 fue clave para consolidar a Williams como una de las grandes figuras emergentes de la NFL. El pasador acumuló 3,942 yardas aéreas y 27 touchdowns, estableciendo un nuevo récord de la franquicia en una sola temporada y guiando a Chicago a conquistar su primer título divisional desde 2018.

Su liderazgo también fue determinante para que los Bears consiguieran su primera victoria en playoffs en 15 años, protagonizando además varias remontadas dramáticas que llevaron al equipo a ser conocido como los "Cardiac Bears".

La portada de la edición estándar recrea uno de los momentos más emblemáticos de su campaña: el espectacular pase en salto que ayudó a Chicago a remontar una desventaja de 18 puntos frente a los Green Bay Packers en postemporada, con el horizonte de la ciudad de Chicago como escenario.

Por su parte, la edición Deluxe estará inspirada en otro de los instantes más recordados del quarterback. Se trata de la celebración denominada "Iceman", realizada tras lanzar el pase de touchdown que selló una victoria en tiempo extra sobre Green Bay durante la Semana 16.

Desde EA Sports destacaron que Williams representa perfectamente el futuro de la NFL y la evolución de la franquicia Madden. La compañía aseguró que el nuevo videojuego ofrecerá una experiencia más dinámica, con decisiones estratégicas y de gestión que tendrán un impacto más profundo dentro del desarrollo de cada temporada.

El lanzamiento oficial de Madden NFL 27 está programado para el próximo 13 de agosto, fecha en la que millones de aficionados podrán disfrutar de una nueva edición encabezada por uno de los quarterbacks más prometedores de la liga.