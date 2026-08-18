Anuncian cortes de luz en esta comisaría de Mérida este miércoles 19 de agosto

La comisaría de Cholul, al norte de la ciudad de Mérida, tendrá una suspensión de energía eléctrica durante este miércoles 19 de agosto por aproximadamente ocho horas.

De acuerdo con información de la Comisaría de Cholul, este miércoles se realizarán obras para el cambio de dos postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Noticia Destacada Cable de alta tensión de la CFE cae de un poste y lesiona a un transeúnte en Isla Mujeres

Por ello, desde las 8:00 de la mañana hasta las 16:00 horas se tendrá la suspensión del servicio de energía eléctrica en esta comisaría de la capital yucateca.

Al respecto, la Comisaría invitó a la población de Cholul a tomar precauciones debido a la falta del servicio eléctrico durante un lapso de ocho horas, aproximadamente.

Recomendaciones ante el apagón de luz en Cholul

Ante la suspensión de energía eléctrica, se recomienda a los habitantes de Cholul cargar celulares y baterías portátiles con anticipación, desconectar aparatos electrónicos para evitar posibles daños por variaciones de voltaje y mantener cerrados los refrigeradores y congeladores para conservar los alimentos durante el corte de luz.

Noticia Destacada Apagones en Quintana Roo: CFE y municipios se reúnen para atender apagones y fallas eléctricas

También se aconseja tomar previsiones con anticipación, especialmente para quienes trabajan desde casa o utilizan equipos eléctricos durante el horario de suspensión.