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Campeche / Sucesos

Auxilian a hombre tras agresión en la zona de tolerancia de Campeche

“El Miguelito” fue agredido en la carretera antigua a Kalá. Vecinos lo auxiliaron y Policía Estatal con paramédicos atendieron la emergencia.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

18 de ago de 2026

1 min

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Paramédicos atienden a sujeto herido en carretera antigua a Kalá
Paramédicos atienden a sujeto herido en carretera antigua a Kalá

Un sujeto conocido como “El Miguelito” fue atacado presuntamente por un vendedor de droga de la zona, cuando se encontraba en inmediaciones de la ex zona de tolerancia.

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El hecho ocurrió sobre la carretera antigua a kalá, donde tras la agresión, el presunto responsable huyó y logró refugiarse en una de las cuarterías del sector.

Mientras tanto, “El Miguelito” también corrió para ponerse a salvo y fue auxiliado por algunos vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades, al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal y paramédicos del sector salud, quienes le brindaron los primeros auxilios.

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