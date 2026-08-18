Auxilian a hombre tras agresión en la zona de tolerancia de Campeche

Un sujeto conocido como “El Miguelito” fue atacado presuntamente por un vendedor de droga de la zona, cuando se encontraba en inmediaciones de la ex zona de tolerancia.

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El hecho ocurrió sobre la carretera antigua a kalá, donde tras la agresión, el presunto responsable huyó y logró refugiarse en una de las cuarterías del sector.

Mientras tanto, “El Miguelito” también corrió para ponerse a salvo y fue auxiliado por algunos vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades, al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal y paramédicos del sector salud, quienes le brindaron los primeros auxilios.