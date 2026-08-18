Ondas tropicales provocan inundaciones en Campeche: Continuarán las tormentas eléctricas por la tarde y el calor en la mañana

Las intensas lluvias y tormentas provocaron inundaciones y severos encharcamientos en las principales vialidades de la capital campechana, afectada por las condiciones meteorológicas asociadas al paso de ondas tropicales.

Entre las zonas más afectadas se encuentran las avenidas José López Portillo, Luis Donaldo Colosio y Cuauhtémoc, además de sectores de las colonias Tomás Aznar, Santa Ana, San José, San Antonio, San Rafael y Santa Lucía. En Concordia, el agua bloqueó durante varias horas el tránsito vehicular.

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También se reportaron afectaciones en calles de Polvorín, como Ecuador, así como en parte del fraccionamiento Flor de Limón. Ante el pronóstico de más lluvias, tormentas eléctricas, turbonadas y posibles granizadas aisladas, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado (Seproci) exhortó a la población a tomar precauciones.

Las condiciones meteorológicas estarán asociadas al ingreso de aire húmedo del Mar Caribe, el avance de una onda tropical y la presencia de canales de baja presión en la región. Para los próximos días se prevén lluvias moderadas a fuertes, algunas puntualmente muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

Pese a las precipitaciones vespertinas y nocturnas, se mantendrán temperaturas calurosas durante las mañanas. En Campeche, Seybaplaya y Champotón se registraron máximas de 38 grados Celsius y mínimas de 22; en Tenabo, Calkiní, Hecelchakán, Escárcega y Candelaria, máximas de 37 y mínimas de 23.

En Carmen, las temperaturas alcanzaron 36 grados como máxima y 24 como mínima, mientras que en los municipios Hopelchén y Calakmul se registraron máximas de 35 y mínimas de 22 grados Celsius.