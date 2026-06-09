Donald Trump es abucheado durante las Finales de la NBA en Nueva York

La visita de Donald Trump al Madison Square Garden se convirtió en uno de los momentos más comentados de las Finales de la NBA. El mandatario estadounidense acudió al tercer partido de la serie entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, donde fue recibido con una mezcla de aplausos y abucheos por parte de los asistentes.

La presencia del presidente marcó un hecho inédito, ya que se convirtió en el primer mandatario en funciones de Estados Unidos en asistir a unas Finales de la NBA. Durante la ceremonia previa al encuentro, una cámara enfocó a Trump en las pantallas gigantes del recinto, momento en el que se escucharon fuertes reacciones desde distintos sectores del estadio.

Además del impacto dentro de la arena, la visita presidencial provocó un importante dispositivo de seguridad en los alrededores del inmueble. Calles cercanas al Madison Square Garden fueron cerradas temporalmente y miles de elementos policiales, junto con agentes del Servicio Secreto, resguardaron la zona.

🚨HOLY SHIT: The boos just happened AGAIN and Trump stops clapping as they get even LOUDER by the end of the clip.



This is humiliating. https://t.co/PIu9C7jO7X pic.twitter.com/0EHip5gDL0 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 9, 2026

Las medidas implementadas generaron molestias entre aficionados y comerciantes. Algunos seguidores de los Knicks señalaron que los extensos controles de acceso y las restricciones de movilidad afectaron el ambiente habitual de una noche histórica para la franquicia neoyorquina.

Tras el encuentro, Donald Trump minimizó las reacciones negativas y aseguró ante los medios que percibió principalmente muestras de apoyo por parte del público. Sin embargo, videos difundidos en redes sociales captaron los abucheos que se escucharon cuando apareció en las pantallas del estadio.

La jornada también reunió a numerosas figuras del entretenimiento y la política. Entre los asistentes destacaron celebridades como Timothée Chalamet, Ben Stiller, Tina Fey y Tracy Morgan, quienes siguieron de cerca el duelo que terminó con victoria de los San Antonio Spurs por marcador de 115-111.

Mientras los aficionados vivían la emoción de unas Finales que los New York Knicks no disputaban desde 1999, la presencia de Donald Trump añadió un ingrediente político y mediático a una noche que ya era histórica para la ciudad de Nueva York.