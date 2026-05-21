Jordan Carrillo, jugador de Pumas, cuenta la historia detrás de su nombre inspirado en la NBA

El mediocampista mexicano de Pumas, Jordan Carrillo, sorprendió al revelar la peculiar historia detrás de su nombre, el cual está directamente relacionado con la leyenda de la NBA, Michael Jordan. La confesión rápidamente llamó la atención de aficionados tanto del futbol como del baloncesto.

El jugador universitario explicó que su padre era un gran admirador de Michael Jordan y del mundo de la NBA, por lo que desde antes de su nacimiento ya tenía claro que quería rendir homenaje al histórico basquetbolista a través de su nombre.

Sin embargo, la historia pudo haber sido todavía más llamativa. De acuerdo con el propio futbolista, el plan original de su papá era ponerle “Jordan O'Neal”, combinando referencias de figuras icónicas del baloncesto. La idea no terminó concretándose gracias a la intervención de su madre.

Fue ella quien decidió frenar aquella propuesta y optar por algo más simple, dejando únicamente el nombre de Jordan, el cual finalmente acompañó al ahora futbolista de Pumas durante toda su carrera deportiva.

La anécdota generó reacciones entre seguidores del conjunto universitario, quienes destacaron la curiosa conexión entre el jugador mexicano y una de las máximas leyendas del deporte mundial como Michael Jordan.