Futbolista cancunense Montserrat Saldívar brilla en Australia

La joven futbolista cancunense Montserrat Saldívar Pavón, de 19 años, continúa consolidando su trayectoria internacional al participar como titular en los partidos amistosos que la Selección Mexicana Femenil disputó ante Australia en territorio oceánico.

En el segundo encuentro de la gira, celebrado en el estadio CommBank de Sídney, Saldívar arrancó de inicio por la banda izquierda y tuvo una destacada actuación en la derrota 3-1 ante las Matildas. La quintanarroense participó de manera directa en la jugada del único gol mexicano al minuto 25, al recuperar un balón en zona ofensiva y asistir a Diana Ordóñez, quien igualó momentáneamente el marcador.

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Con esta participación, la mediocampista de las Águilas del América llegó a 13 apariciones con el equipo mayor dirigido por el técnico español Pedro López. La gira australiana representó su sexto llamado desde octubre de 2024, consolidándola como una de las piezas jóvenes con mayor proyección en el combinado nacional.

Originaria de Cancún, Saldívar comenzó su camino en el futbol jugando con niños en las canchas locales antes de ser descubierta y formar parte de una academia que impulsó su desarrollo. Debutó en la Liga MX Femenil con el Club América a los 14 años, en agosto de 2021, y desde entonces ha acumulado más de 130 partidos con las azulcremas, donde se ha desempeñado como extremo y mediocampista por la izquierda.

En el ámbito internacional, la cancunense ha representado a México en categorías juveniles con gran éxito. Participó en el Mundial Sub-17 de India 2022 y en el Sub-20 de Colombia 2024, donde destacó como una de las figuras del equipo. Recientemente, la IFFHS la ubicó como la sexta mejor futbolista Sub-20 del mundo, siendo la única mexicana en ese ranking y la segunda mejor posicionada de Latinoamérica.

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Tras la serie de amistosos en Australia, donde las mexicanas dividieron resultados (triunfo 1-0 en Newcastle y derrota en Sídney), Saldívar regresará al país para un breve descanso antes de incorporarse a la pretemporada del América Femenil. El equipo capitalino buscará defender el título del Clausura 2026 y competir en torneos internacionales como la Concacaf W Champions Cup.

La trayectoria de la jugadora quintanarroense refleja el crecimiento del futbol femenil en el estado. Desde sus inicios en Cancún hasta su presencia constante en la Selección Mayor, Saldívar se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones de deportistas en Quintana Roo.