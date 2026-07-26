Denuncian robo a casa en Peto; el botín incluyó desde una lavadora hasta el shampoo

Un robo a casa habitación se registró en la calle 46 entre 13 y 15 de la colonia Ciprés en Peto, de donde los ladrones sustrajeron una lavadora, un andamio, varios electrodomésticos y hasta el shampoo que estaba en el baño.

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La denuncia la hizo a través de las redes sociales la propietaria del inmueble, Flor Pat, quien además pidió a la gente que si alguien quiere vender esos objetos, que lo comunique a la Policía Municipal.

También dijo que los ladrones probablemente entraron por una ventana y que no es la única que ha sufrido esa situación, pues en la colonia Ciprés este tipo de robos son frecuentes, por lo que cada vez son más los afectados.

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Lo sucedido generó diversos comentarios entre los habitantes, quienes expresaron que hace falta mano dura y mayor vigilancia para poner un alto a este tipo de delitos, los cuales dañan el patrimonio de los vecinos de la comunidad.