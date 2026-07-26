Bebé muere mientras estaba al cuidado de su padre en Kanasín

Conmoción vive una familia luego que un bebé perdió la vida cuando estaba bajo el cuidado de su padre, en un predio de la calle 97 con 20-B del fraccionamiento Dzoyolá del municipio de Kanasín.

De acuerdo con los primeros reportes, la madre salió a las 7:00 horas para dirigirse a su trabajo, dejó a la criatura al cuidado de su papá, quien llegó a la casa a las 6:00 horas después de laborar.

Se presume que, por el cansancio, el hombre se quedó dormido y fue hasta las 15:00 horas cuando despertó y acudió a ver a su hijo. Fue entonces cuando se percató que el pequeño no reaccionaba, así que solicitó una ambulancia.

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Llegaron paramédicos al lugar, pero únicamente pudieron confirmar que el bebé había fallecido. El sitio quedó bajo resguardo de las autoridades policiacas, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió la tragedia.

Vecinos relataron que el padre salió del domicilio con el niño en brazos mientras solicitaba ayuda con evidente desesperación, lo que movilizó a personas de la zona y posteriormente a los equipos de emergencia. Elementos de la Policía Municipal de Kanasín y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) delimitaron el área para que se llevaran a cabo las diligencias correspondientes por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Médico Forense (Semefo), cuyos peritos hicieron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones.

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Las autoridades no informaron de manera oficial la causa del fallecimiento. Será el resultado de la autopsia y de las indagatorias el que permita determinar qué ocurrió.

El caso ha causado gran tristeza entre los habitantes del fraccionamiento Dzoyolá, quienes expresaron sus condolencias a la familia del menor mientras esperan que las investigaciones esclarezcan el lamentable hecho que enluta a una familia que apenas empieza a formar un hogar.