Exigen justicia por muerte de "Wakash", perro que murió por presunto envenenamiento en Tulum

El propietario de “Wakash”, el perro que presuntamente murió por envenenamiento tras un paseo en la unidad deportiva, encabezó una concentración pacífica para exigir el esclarecimiento del caso, la instalación de cámaras de videovigilancia en el sitio y acciones que garanticen la seguridad de quienes acuden diariamente al espacio público con sus mascotas.

Manuel Waves explicó que los hechos ocurrieron de manera repentina y que, en cuestión de minutos, su perro comenzó a presentar complicaciones que derivaron en su muerte. Indicó que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, instancia que abrió una carpeta de investigación y da seguimiento al caso para determinar las causas del fallecimiento del animal y, en su caso, deslindar responsabilidades.

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“Lo único que quiero es compartir que estamos viviendo una situación complicada en Tulum, porque creo que es el único lugar donde podemos pasear a nuestros perros. Necesitamos cámaras de vigilancia porque todos estamos muy expuestos, no solo los perros, también mujeres, niños y además está muy oscuro”, expresó.

Durante la reunión, señaló que la manifestación tuvo un carácter pacífico y buscó visibilizar la problemática para evitar que otras familias atraviesen una situación similar. Afirmó que su principal petición a las autoridades es la colocación de equipos de vigilancia en la unidad deportiva y que se haga justicia por la muerte de su mascota, al considerar que no existen elementos para señalar a un responsable directo.

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Además de solicitar el fortalecimiento de la seguridad, planteó la posibilidad de habilitar un área exclusiva para mascotas dentro del deportivo, con el propósito de ofrecer un espacio adecuado para la convivencia y disminuir riesgos. Destacó que su intención no es generar confrontaciones, sino promover acciones preventivas.

Recordó que “Wakash” tenía un año y tres meses de edad y continuará dando seguimiento al proceso legal iniciado ante la Fiscalía.