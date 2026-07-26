Apicultores piden investigan muerte masiva de abejas en apiarios de Hopelchén

Apicultores de la comunidad de San Francisco Suc Tuc afectados por la muerte de sus abejas presuntamente por envenenamiento por el uso de plaguicidas en cultivos aledaños a sus apiarios, esperan la ayuda del gobierno federal y estatal, para poder subsanar la muerte de 128 colmenas de abejas en poco más de un mes en los límites de los municipios de Hopelchén y Campeche.

Carlos Gerardo Poot Pech uno de los productores de miel a quién se le murieron 35 colmenas de abejas, señaló que ya tuvieron la visita de instancias la Vice fiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, que es una dependencia de la fiscalía general del Estado.

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Señaló que, personal de esa dependencia tras las publicaciones hecha en el Por Esto y en redes sociales, acudió a la comunidad de San Francisco Suc Tuc, dialogó con ellos, y fueron a los apiarios en donde se han presentado la muerte de las abejas, el cual se presume sea por envenenamiento.

Expresó que, se tomaron muestras de las abejas muertas y se las llevaron para analizar en los laboratorios, y en los siguientes días les serán mostrados los resultados para conocer las causas reales de la muerte de las abejas.

“Esperamos recibir la ayuda del gobierno y el apoyo necesario primero para conocer con exactitud las causas de la muerte de nuestras abejas con pruebas de laboratorio, y también para reactivar nuestros apiarios porque nuestras pérdidas han sido cuantiosas”, expuso.

Mencionó que, se han muerto cámaras de cría, colmenas dobles y hasta triples, y sus respectivos patrimonios han tendido una “baja” considerable con la muerte de sus abejas, e indicó que, la apicultura es el sector económico principal para el sustento de sus familias.

Mencionó que, a él se le murieron 35 colmenas en dos apiarios, a su cuñado José Adrián Poot García otras 20 en un apiario, a don José del Carmen Chí Chí 32 colmenas en dos apiarios, a don José Manuel Poot Chan 21 colmenas se le murieron en un apiario, y a Joel Poot Chan otras 20, todas en una misma región.

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“Es triste lo que nos está pasando, porque con mucho esfuerzo estamos trabajando nuestras abejas por más de 30 años, porque es un legado ancestral de nuestros abuelos y nuestros padres”, indicó.

Por otro lado, se destaca que, en poco más de un mes en la comunidad de San Francisco Suc Tuc, se han muerto 128 colmenas de abeja ubicadas en siete apiarios que están en los montes colindantes entre los municipios de Hopelchén y Campeche, cerca de los campos menonitas de Sierra Verde.

Y las presentadas causas serían por envenenamiento por el uso agresivo de plaguicidas en cultivos diversos en esa región, y las pérdidas económicas para cinco apicultores serían al menos de 384 mil pesos.