¿Qué le pasó a Konnan? Reportan amputación de su segunda pierna y proceso de rehabilitación

El mundo de la lucha libre recibió una noticia que ha generado preocupación entre aficionados y colegas. Carlos Santiago Espada, mejor conocido como Konnan, fue sometido a la amputación de su segunda pierna, luego de varios meses enfrentando complicaciones derivadas de una enfermedad crónica que ha deteriorado seriamente su estado de salud.

La información comenzó a circular a través del periodista y ex escritor de lucha libre Vince Russo, quien reveló detalles de una reciente conversación que sostuvo con el ex gladiador cubano. Posteriormente, el comunicador Hugo Savinovich confirmó la noticia tras hablar directamente con Konnan.

Konnan atraviesa un complicado proceso de recuperación

De acuerdo con Russo, la decisión médica se tomó después de que la situación de salud del integrante del Salón de la Fama continuara agravándose. El propio comunicador explicó que la posibilidad de una segunda amputación ya había sido contemplada meses atrás.

Según relató, durante una llamada reciente encontró a Konnan visiblemente debilitado mientras enfrenta un intenso proceso de rehabilitación y adaptación a su nueva condición física.

La primera amputación ocurrió meses atrás

En marzo pasado se informó que el ex luchador había perdido una de sus extremidades inferiores debido a las complicaciones derivadas de una enfermedad crónica. Sin embargo, la evolución de su estado de salud obligó a una nueva intervención médica.

La situación representa uno de los desafíos más complejos que ha enfrentado el histórico personaje de la lucha libre, quien durante décadas fue figura destacada en empresas de México, Estados Unidos y otros países.

Hugo Savinovich confirma la información

Horas después de que Russo diera a conocer la noticia, Hugo Savinovich abordó el tema en su programa Lucha Libre Online. El narrador y analista explicó que decidió verificar personalmente la información con el propio Konnan antes de hacer cualquier declaración pública.

Aunque evitó compartir detalles de la conversación privada, confirmó que la amputación de ambas piernas es un hecho y expresó su respaldo incondicional hacia quien considera uno de sus amigos más cercanos dentro de la industria.

Una figura histórica de la lucha libre

Además de su trayectoria como luchador, Konnan se ha convertido en una de las personalidades más influyentes del negocio gracias a su trabajo como promotor, creativo y directivo, especialmente dentro de la Lucha Libre AAA Worldwide.

Mientras continúa su recuperación, diversas figuras del medio y aficionados han enviado mensajes de apoyo al ex luchador, quien ahora enfrenta una nueva etapa en su vida lejos de los cuadriláteros, pero acompañado por el respaldo de la comunidad luchística internacional.