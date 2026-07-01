Jude Bellingham vs. Santiago Giménez: el inesperado duelo de guapos del Mundial 2026 en el México vs. Inglaterra

La llegada de Jude Bellingham a territorio mexicano ya comenzó a generar conversación incluso antes del silbatazo inicial. La figura de Inglaterra arribará para disputar los octavos de final del Mundial 2026 frente a la Selección Mexicana, aunque fuera de la cancha también acapara la atención por el entusiasmo que ha despertado entre las aficionadas.

El mediocampista inglés se ha consolidado como uno de los futbolistas más populares del planeta, no solo por su talento, sino también por el enorme impacto que tiene en redes sociales, donde millones de seguidores destacan constantemente su imagen. Ahora, las aficionadas mexicanas esperan verlo en acción durante el compromiso que se disputará en el Estadio Azteca.

Con apenas 23 años, Jude Bellingham presume una trayectoria que pocos jugadores de su edad pueden igualar. Debutó profesionalmente con el Birmingham City, brilló posteriormente con el Borussia Dortmund y terminó por consolidarse como una estrella internacional tras fichar con el Real Madrid, donde ya suma títulos como la Champions League, LaLiga, la Supercopa de España y otros campeonatos.

Además de sus éxitos colectivos, el futbolista inglés también ha sido distinguido con premios individuales como el Golden Boy y el Trofeo Kopa, reconocimientos que lo colocan entre los mejores jóvenes del futbol mundial y como uno de los principales referentes de la selección inglesa.

Não me canso de ver o Jude Bellingham!

pic.twitter.com/YOLmxEhThr — POP Mais (@sitepopmais) June 24, 2026

Pero el enfrentamiento entre México e Inglaterra también ha dado pie a una curiosa conversación entre los aficionados. En redes sociales, muchos usuarios ya bautizaron el partido como el "duelo de galanes", al comparar la popularidad de Jude Bellingham con la del delantero mexicano Santiago Giménez, quien también cuenta con una enorme base de seguidores gracias a su carisma y personalidad.

Más allá del debate entre aficionados, ambos futbolistas cargarán con una enorme responsabilidad deportiva. Bellingham será el encargado de liderar el mediocampo inglés con su calidad técnica y visión de juego, mientras que Santiago Giménez buscará convertirse en el referente ofensivo que impulse al Tricolor hacia los cuartos de final.

Así, el México vs Inglaterra promete ofrecer mucho más que un choque entre dos selecciones históricas. Mientras unos estarán atentos al talento de dos de los futbolistas más destacados de la actualidad, otros seguirán de cerca el encuentro entre dos de los jugadores que más revuelo han causado fuera de las canchas durante el Mundial 2026.