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Aseguran arsenal de escopetas y carne de venado y jabalí en operativo en Ticul

Operativo de la SSP en Ticul deja aseguramiento de armas y carne de venado y jabalí.

Por Redacción Por Esto!

10 de jul de 2026

1 min

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Hallan escopetas y varios kilos de carne de venado y jabalí en predio de Ticul
Hallan escopetas y varios kilos de carne de venado y jabalí en predio de Ticul / Especial

Un operativo de vigilancia a cargó de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Ticul culminó con el aseguramiento de más de una decena de escopetas y varios kilogramos de carne de fauna silvestre, entre ella venado y jabalí, aunque no hubo personas detenidas.

La intervención fue en la calle 12 entre 21 y 25, donde los agentes localizaron las armas de fuego, así como carne de especies, cuyo aprovechamiento y comercialización están regulados por la legislación ambiental vigente.

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Los oficiales aseguraron el armamento y los productos de origen silvestre para evitar su posible movilización o comercialización irregular e iniciaron los protocolos correspondientes para su análisis y resguardo.

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Tanto los rifles y la carne incautada fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, que se encargarán de integrar la carpeta de investigación y determinar si hay responsabilidades derivadas de posibles delitos.

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