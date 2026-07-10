Trasladan al hospital a un abuelito luego de ser atacado por un jabalí en Maxcanú

Un adulto mayor de 72 años resultó con diversas lesiones tras ser atacado por un jabalí que deambulaba sin control en calles de la comisaría de Coahuila, perteneciente al municipio de Maxcanú. El propietario del animal fue presentado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo con los primeros reportes, el señor J.M.C., de 72 años, caminaba por una de las vialidades de la comunidad cuando el jabalí, de aproximadamente 50 kilogramos, se abalanzó sobre él de manera repentina.

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El animal le provocó mordeduras en brazos y piernas, ocasionándole heridas de consideración y abundante sangrado, por lo que vecinos que presenciaron la agresión acudieron de inmediato para auxiliarlo.

Paramédicos arribaron al sitio, brindaron los primeros auxilios a la víctima y, tras estabilizarla, la trasladaron al Hospital del IMSS de Maxcanú para recibir atención médica especializada.

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En tanto, elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes para documentar lo ocurrido.