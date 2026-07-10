Jorge Sanén perfila aspiración rumbo a Cancún 2027 entre cuestionamientos y críticas

Jorge Sanén Cervantes, actual diputado local, exregidor de Benito Juárez y presidente del Consejo Estatal de Morena en Quintana Roo, se perfila como uno de los aspirantes fuertes a la candidatura morenista para la presidencia municipal de este municipio en el 2027. Su nombre aparece en preferencias internas, pero su trayectoria política, marcada por cargos locales con resultados mediocres, señalamientos de contradicciones personales y una gestión que ha sido duramente criticada, genera escepticismo profundo y cuestionamientos severos sobre su capacidad para liderar uno de los municipios más importantes del estado.

Sanén Cervantes ha ocupado cargos como regidor en Benito Juárez y diputado local en la XVIII Legislatura. Su paso por el cabildo fue calificado de tibio, con intervenciones limitadas y sin impacto visible en temas clave como seguridad, servicios públicos u ordenamiento territorial.

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Como diputado, sus iniciativas han sido vistas como protocolarias y sin fiscalización rigurosa al Gobierno estatal, priorizando lealtades partidistas sobre defensa ciudadana. Su rol como presidente del Consejo Estatal de Morena le da control interno, pero críticos lo señalan por centralismo, favoritismos en la distribución de cargos y una actitud autoritaria que ha generado inconformidades dentro de la militancia.

En su paso por la regiduría y la legislatura ha sido más un “levanta dedo” para aprobar iniciativas del Ejecutivo que un generador de leyes y reglamentos que beneficien realmente a la ciudadanía.

Críticos lo acusan de priorizar lealtades internas sobre propuestas transformadoras, dejando un legado de inacción en temas prioritarios como la atención a colonias populares, la mejora de servicios básicos y la fiscalización efectiva de recursos públicos.

Críticos lo acusan de ser un “levanta dedo” y no generar iniciativas. / Especial

Esta actitud ha sido vista como parte de una cultura morenista donde la disciplina partidista prima sobre la innovación legislativa y la defensa de los intereses ciudadanos.

Su gestión como regidor en Benito Juárez estuvo marcada por intervenciones limitadas en sesiones de cabildo, con escasas iniciativas propias y un rol más reactivo que proactivo. En la legislatura local, su participación ha sido calificada de discreta, sin proyectos emblemáticos que hayan impactado positivamente en la calidad de vida de los cancunenses.

Analistas locales señalan que su perfil se ajusta más al de un operador político leal que al de un líder con visión estratégica para un municipio de la magnitud de Cancún.

Uno de los señalamientos más recurrentes es su contradicción en temas educativos: profesa la magnificencia del sistema de educación pública, pero sus hijos estudian en escuelas privadas, lo que ha generado críticas de hipocresía y doble discurso. Aunque no se registran acusaciones penales graves directas, estos señalamientos han erosionado su imagen ante la militancia y la ciudadanía.

Sanén Cervantes, de igual manera, ha sido acusado de ocultar empresas y ganancias millonarias mientras se hace pasar por “diputado del pueblo”, al omitir en su declaración patrimonial sus empresas y el dinero que generan.

ue señalado de violar la ley electoral al realizar campaña adelantad / Especial

Todo esto violando la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo. Hay que agregar que, en una de estas empresas, aparece como administrador único el Zar de las Gasolineras en Quintana Roo, Ricardo Antonio Vega Serrador, empresario cercano al exgobernador Félix González Canto e investigado por la FGR por presunto lavado de dinero.

También es acusado de haber incrustado a su esposa Raquel Jiménez Jiménez en el DIF Quintana Roo (zona norte), con un sueldo bruto de 41 mil 648 pesos mensuales, manejando programas sociales, justo donde su marido sueña con ser presidente, Cancún.

Debido a esto, críticos han cuestionado su cercanía con intereses particulares, además de su falta de confrontación con problemas estructurales del municipio, como la inseguridad y el crecimiento desordenado.

En un contexto donde Morena busca consolidar su dominio, la figura de Sanén representa tanto una oportunidad de continuidad como un riesgo de estancamiento y que se acreciente la corrupción, si no logra demostrar capacidad real de liderazgo más allá de la lealtad partidista.

También fue señalado de ser uno de los aspirantes que, violando la ley electoral, hizo campaña adelantada con la pinta de bardas, de la que se deslindó al más puro estilo de los morenistas, asegurando que él no lo hizo y que no sabía quién hizo los rótulos, acusando una campaña en su contra.

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Señales de intransigencia y autoritarismo han surgido en su rol como presidente del Consejo Estatal, donde igualmente se le acusa de imponer decisiones sin consulta amplia a la militancia, generando malestar interno y percepciones de control excesivo. Estos rasgos han sido interpretados como parte de un estilo de liderazgo que prioriza la disciplina vertical sobre el debate democrático interno, lo que podría complicar su aspiración si no logra generar consenso real entre las bases morenistas.

El interés social radica en cómo su posible candidatura refleja las dinámicas internas de Morena y el desafío de equilibrar lealtad con efectividad en un municipio clave para el desarrollo turístico y económico de Quintana Roo. La ciudadanía observa con atención si Sanén puede trascender su rol de operador para convertirse en un verdadero gestor de cambio o si su aspiración se limitará a mantener el statu quo de un partido dominante, pero con pendientes en materia de transparencia y resultados concretos.

La radiografía de Jorge Sanén Cervantes revela a un operador político con experiencia local, pero con resultados mediocres y cuestionamientos que lo convierten en figura controvertida para aspirar a la alcaldía de Cancún. Su posible candidatura ocurre en medio de un Morena dominante, pero vulnerable a divisiones internas. El interés social radica en cómo su figura impacta la percepción de Morena y la confianza ciudadana en Quintana Roo rumbo al 2027.