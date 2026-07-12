Argentina sufrió, pero ganó: el campeón del mundo avanza a otra semifinal

En otra noche de suplicio de Argentina en la Copa del Mundo, Julián Álvarez catapultó a la Albiceleste a la semifinal del torneo con una sensacional definición en la prórroga que iluminó la victoria 3-1 ante una Suiza que jugó en inferioridad numérica a partir de los 72 minutos por la expulsión de Breel Embolo.

Cuando Argentina padecía para doblegar a un rival replegado atrás, Álvarez recibió fuera del área y sacó un derechazo que clavó en el ángulo a los 112 minutos para su primer gol de este Mundial.

"La enganché hermosa. Golazo", dijo Álvarez, autor de cuatro conquistas en la consagración de Argentina en Qatar 2022.

El triunfo sirvió la mesa para una semifinal contra Inglaterra. Será la sexta semifinal que Argentina disputa en los mundiales y la tercera desde Brasil 2014.

Lo de la FIFA con Argentina ya es bochornoso. Lautaro Martínez celebró trepado en la tribuna con los hinchas: la norma exige amarilla. El árbitro se la perdonó y evitó que quedara suspendido para el próximo partido. Otra ayudita más. ¿Hasta cuándo? pic.twitter.com/T65kLdaBDd — Adriana M (@AdrianaTX1m) July 12, 2026

Alexis Mac Allister puso en ventaja a la Albiceleste a los 10 minutos al cabecear un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi. La racha goleadora de nueve partidos de Messi llegó a su fin, pero su persecución por un segundo título del Mundial prosigue.

Argentina se adormeció al promediar el segundo tiempo y Dan Ndoye plasmó en gol el mejor trance suizo del partido a los 67 minutos para el 1-1 transitorio.

El empuje suizo se vio frenado cuando a Leandro Paredes le mostraron una amarilla, pero el video mostró que Embolo se estaba cayendo antes del contacto. Como Embolo ya tenía una tarjeta amarilla previa, se le mostró la tarjeta roja, dejando a los suizos con diez hombres mediante el protocolo de "identidad equivocada", segunda vez que se aplica en este Mundial.

"No logro comprender cómo el VAR puede tomar ese tipo de decisión", dijo el zaguero suizo Nico Elvedi.

Lautaro Martínez puso cifras definitivas al anotar cuando quedaban escasos segundos en el tiempo extra. "Lo que consiguió este equipo hoy es histórico, estar en otra semifinal", declaró el seleccionador Lionel Scaloni, quien reconoció que "la suerte estuvo de nuestro lado porque a ellos les expulsaron a uno".

Inmersa en una racha de 12 partidos sin perder en el Mundial, Argentina no ha jugado su mejor fútbol en las rondas de eliminación directa. "No estamos jugando como queremos, tenemos rivales enfrente que nos ponen en dificultad. La clave es no perder la paciencia", afirmó Lautaro.

La tricampeona argentina intenta convertirse en el primer equipo desde Brasil en 1962 en revalidar el título.