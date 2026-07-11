Fátima Bosch rompe el silencio sobre el 'shippeo' con Jude Bellingham

El nombre de Fátima Bosch se convirtió en tendencia durante el Mundial 2026, luego de que miles de usuarios en redes sociales comenzaran a relacionarla sentimentalmente con Jude Bellingham, figura de Inglaterra, tras la eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final. Ante la ola de comentarios, la Miss Universo 2025 decidió responder a los rumores.

La modelo mexicana reconoció que ha visto las publicaciones y videos que circulan en plataformas como TikTok e Instagram, donde los aficionados han creado un supuesto romance con el mediocampista inglés. Sin embargo, aseguró que ha tomado el fenómeno con humor y naturalidad.

Al ser cuestionada sobre si aceptaría salir con Jude Bellingham, Fátima Bosch explicó que la apariencia física no sería el factor determinante para iniciar una relación.

"He visto un montón en Instagram que me han shippeado con él; juega súper bien fútbol, pero lo tendría que conocer porque lo más importante, esté guapo o no, es que sea buena persona", expresó la reina de belleza

Las declaraciones de Fátima Bosch provocaron una nueva ola de reacciones entre los aficionados, quienes continuaron compartiendo memes y publicaciones imaginando al futbolista inglés conviviendo con la cultura mexicana. Otros usuarios destacaron que la modelo no descartó por completo la posibilidad, aunque dejó claro que todo dependería de conocer a la persona detrás del jugador.

Al mismo tiempo, en redes sociales comenzaron a circular supuestos videos en los que Jude Bellingham enviaría mensajes a la mexicana. No obstante, diversos usuarios señalaron que esos contenidos fueron creados mediante ediciones realizadas por internautas y no corresponden a grabaciones auténticas.

Además, varios seguidores recordaron que el mediocampista de Inglaterra mantiene una relación con la influencer y modelo estadounidense Ashlyn Castro, por lo que pidieron no dar credibilidad a los rumores que surgieron durante la Copa del Mundo.