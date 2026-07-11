Violenta riña familiar deja dos lesionados en Ciudad del Carmen; presunto agresor se atrinchera en vivienda

Una intensa movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal del Grupo Acses se registró la tarde de este sábado en un domicilio de la colonia Tacubaya, luego de que una violenta riña familiar dejara como saldo a un hombre y una mujer severamente golpeados, mientras que el presunto agresor permaneció atrincherado dentro de una habitación para evitar ser detenido.

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado sobre la calle 19, entre las calles 42-B y 41-C, donde, de acuerdo con la información recabada en el lugar, un grupo de familiares convivía mientras consumía bebidas alcohólicas.

Según el testimonio del sobrino involucrado, durante la reunión su tío comenzó a mostrar una actitud agresiva debido a presuntos celos relacionados con una mujer que también se encontraba en la vivienda.

La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una violenta agresión física, en la que el hombre golpeó tanto a su sobrino como a la mujer.

A pesar de las lesiones sufridas, el sobrino logró escapar del domicilio y corrió hasta las instalaciones de la Fiscalía para solicitar ayuda.

En ese sitio fue atendido inicialmente por elementos del Grupo Acses, quienes le brindaron los primeros auxilios mientras se coordinaba la intervención de las autoridades. Mientras tanto, la mujer permanecía dentro de la vivienda, presuntamente encerrada y con múltiples lesiones provocadas por la agresión.

Ante esta situación, elementos de la Dirección de Seguridad Pública ingresaron al inmueble junto con paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para rescatarla, valorarla médicamente y posteriormente trasladarla a un hospital, donde recibió atención especializada.

Respecto al presunto responsable, las autoridades informaron que permaneció encerrado en una de las habitaciones del domicilio durante toda la intervención policial. Al no salir del lugar y una vez concluida la atención a los lesionados, los elementos preventivos se retiraron, por lo que no se confirmó su detención ni se dio a conocer su identidad.

Las autoridades exhortaron a las personas involucradas a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, a fin de que se inicien las investigaciones y se determinen las responsabilidades legales derivadas de este hecho de violencia familiar.