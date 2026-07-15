Argentina hace otro milagro y jugará la gran Final del Mundial 2026 ante España

Cuando todo parecía perdido, Argentina regresó del mundo de los muertos una vez más para remontar 2-1 a Inglaterra este miércoles en Atlanta y clasificar a la Final del Mundial de 2026, en la que se citará con España.

Los campeones del mundo defenderán la corona contra la Roja en una final inédita el domingo 19 de julio en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, donde se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregue el trofeo tras cinco semanas de competencia.

La Albiceleste obró un nuevo milagro en Norteamérica 2026 al hacer trizas a la defensa de los Tres Leones en siete minutos: primero con un remate de media distancia de Enzo Fernández (85') y luego con un cabezazo de Lautaro Martínez (90+2') en el descuento.

¡ARGENTINA ESTÁ REMONTANDO! ¡GOOOL DE ARGENTINA! ¡ÉPICOOO!



Lautaro pone el 1-2



🔥⚽ Este miércoles, Inglaterra 🆚 Argentina en las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @canalestrellas @micanal5 y @VIX 📲🇲🇽 #ElMundialEsNuestro 🏆 pic.twitter.com/MCfaZBDDaN — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 15, 2026

Messi respiró y fue el "revulsivo" de Argentina ante los ingleses

En ambos tantos participó su faro y referente, Lionel Messi, quien dio el pase a Fernández para que disparara y centró después, con su pierna supuestamente débil, la derecha, para que el Toro hundiera el sueño inglés de disputar su primera final en sesenta años.

El capitán albiceleste igualará el domingo al exlateral derecho Cafú como los únicos jugadores en disputar tres finales de la mayor cita del fútbol. En el caso de Messi, la perdida contra Alemania en Brasil 2014 y la ganada ante Francia en Catar 2022.

Inglaterra, que marcó con Anthony Gordon (55') en su único tiro a puerta, quedó nuevamente en la orilla y deberá consolarse con disputar el tercer lugar con la selección francesa el sábado en Miami.

De derrotar a España, Argentina se convertirá en el primer equipo en ganar dos Mundiales consecutivos desde que el Brasil de Pelé conquistó los torneos de 1958 y 1962.

El ídolo argentino sigue en su último baile y con la esperanza de ser bicampeón Mundial. / Foto: AFP

Fecha, horario y dónde ver en vivo la gran Final del Mundial 2026

El próximo domingo 19 de julio en punto de las 13:00 horas (14:00 en Quintana Roo) se jugará el Argentina vs España, la gran Final del Mundial 2026. La transmisión en vivo por TV será en ambos canales de la televisión abierta (Televisa y TV Azteca) así como las plataformas de streaming con derechos como VIX y TUDN.

En Por Esto! te llevaremos la cobertura de este gran evento en vivo y en directo online, así como todo lo que ocurra en el histórico show de medio tiempo, que además durará más de 15 minutos, rompiendo con otra tradición del Mundial y el descanso de los jugadores.