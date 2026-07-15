Balearon a un hombre en la SM 233 de Cancún; agresores lograron escapar

Un ataque armado registrado la tarde de este miércoles en la Supermanzana 233 movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, luego de que un hombre fuera lesionado por impactos de arma de fuego cuando se encontraba en la vía pública, frente al Centro de Salud de la zona.

La agresión fue reportada alrededor de las 14:00 horas a través del número de emergencias 911, luego de que vecinos de la manzana 26 escucharan múltiples detonaciones sobre la calle 23, entre las calles 82 y 84. De inmediato, operadores del C5 activaron el protocolo de atención y enviaron unidades de seguridad al sitio.

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Elementos de la Policía Municipal, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la Secretaría de Marina acudieron al lugar para verificar el reporte. Al arribar, localizaron a un hombre con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, por lo que solicitaron la intervención de paramédicos.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron en una ambulancia al Hospital General de Cancún, donde quedó bajo observación médica. Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían dado a conocer su identidad ni el estado de salud que presenta.

Con base en los primeros datos obtenidos en el lugar, la víctima caminaba por la calle 23 cuando fue interceptada por sujetos que presuntamente se desplazaban en una motocicleta. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego en su contra, obligándolo a correr para intentar salvar la vida.

Durante su huida, el hombre logró ingresar a una tienda de abarrotes, donde permaneció resguardado hasta la llegada de los cuerpos de seguridad y de los servicios de emergencia. Testigos señalaron haber escuchado varias detonaciones en cuestión de segundos, lo que generó momentos de pánico entre vecinos y comerciantes del sector.

La zona fue acordonada por las autoridades para preservar los indicios. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena y aseguraron diversos casquillos percutidos de arma corta, los cuales serán sometidos a los análisis periciales correspondientes como parte de la carpeta de investigación.

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Agentes de la Policía de Investigación también iniciaron las diligencias para recabar testimonios y revisar posibles grabaciones de cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores, con el propósito de identificar la ruta de escape de los responsables.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables de esta agresión armada.