Pierde la economía campechana ‘terreno’ tras años de retroceso

La economía de Campeche cerró el primer semestre de 2026 con un panorama desfavorable, al mantener los efectos de la contracción registrada en los últimos años y sin evidencias de una recuperación sólida, afirmó el presidente de Coparmex Campeche, Alejandro Risueño Rivas.

El dirigente empresarial señaló que la caída de 13.6% en el ITAEE durante 2025 mantiene a la entidad entre los estados con peor desempeño económico del país. Explicó que, tras el repunte de 2023, la economía estatal retrocedió 7% en 2024 y 13.6% en 2025, con una disminución de 10.6% en el cuarto trimestre, reflejo de la fragilidad productiva.

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Entre 2021 y 2025, la economía campechana perdió aproximadamente 19% de su tamaño. El primer reporte del ITAEE 2026 será publicado el 29 de julio, por lo que aún no existe información oficial sobre el comportamiento económico del año en curso.

En materia laboral, reconoció que entre diciembre y junio se generaron 4,849 empleos formales registrados ante el IMSS, aunque la entidad aún cuenta con 2.5% menos puestos de trabajo que hace un año, equivalente a 3,300 empleos.

Risueño Rivas señaló que, aunque hubo un incremento nominal en salarios, este no ha sido suficiente para mejorar el poder adquisitivo debido al aumento en precios de productos y servicios básicos. Los indicadores de la ENOE y del Coneval reflejan una disminución del ingreso laboral real y un aumento de la pobreza laboral.

Finalmente, alertó que seis de cada 10 personas ocupadas trabajan en la informalidad, lo que limita el acceso a seguridad social y prestaciones, además de representar un desafío para la competitividad empresarial.