Clima en Yucatán 16 de julio: Habrá probables lluvias fuertes durante la tarde este jueves

Durante este jueves 16 de julio se prevé probabilidad de lluvias en Yucatán mientras continúan las temperaturas calurosas, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este día, debido a la inestabilidad asociada a una vaguada en niveles altos de la tropósfera, aunado al ingreso de aire marítimo tropical y el calentamiento diurno, propiciarán el desarrollo de nublados, con probabilidad de lluvias localmente fuertes en Yucatán.

El ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y cálido al amanecer, con vientos del este-sureste cambiando al noreste, de 15a 25 km/h, con rachas mayores a 40 km/h en zonas costeras.

Este día continúa la probabilidad de #Lluvias de fuertes a muy fuertes en gran parte de #México.



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Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 38° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 22° al amanecer.

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Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 23 y 34° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 25° y máximas de hasta 33° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 26 y 35° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 22 y 37° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

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Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.