Síguenos

Última hora

Campeche

Llegan 300 mdp para salud en Campeche; buscan acabar con el desabasto de medicamentos oncológicos

Yucatán

Clima en Yucatán 16 de julio: Habrá probables lluvias fuertes durante la tarde este jueves

Debido a la inestabilidad asociada a una vaguada, habrá probabilidad de lluvias localmente fuertes en Yucatán.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

15 de jul de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Este jueves continuarán las lluvias vespertinas en Mérida
Este jueves continuarán las lluvias vespertinas en Mérida / Por Esto!

Durante este jueves 16 de julio se prevé probabilidad de lluvias en Yucatán mientras continúan las temperaturas calurosas, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este día, debido a la inestabilidad asociada a una vaguada en niveles altos de la tropósfera, aunado al ingreso de aire marítimo tropical y el calentamiento diurno, propiciarán el desarrollo de nublados, con probabilidad de lluvias localmente fuertes en Yucatán.

El ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y cálido al amanecer, con vientos del este-sureste cambiando al noreste, de 15a 25 km/h, con rachas mayores a 40 km/h en zonas costeras.

Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 38° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 22° al amanecer.

El Polvo del Sahara llegó en bajas cantidades a la Península de Yucatán

Noticia Destacada

Polvo del Sahara en Yucatán, ¿hay mala calidad del aire? Estas son las recomendaciones

Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 23 y 34° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 25° y máximas de hasta 33° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 26 y 35° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 22 y 37° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Conagua alerta por alta concentración de polvo del Sahara sobre Yucatán

Noticia Destacada

Polvo del Sahara llega a Yucatán: prevén menos lluvias y cielos brumosos hasta el 18 de julio

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.

Te puede interesar